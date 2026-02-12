El temporal deja huella en el Alcázar: intervención urgente en el Patio del Yeso

El Real Alcázar de Sevilla acomete obras de urgencia para estabilizar el tejaroz del muro norte del Patio del Yeso, tras detectarse un agravamiento en su estado de conservación. La decisión llega después de las intensas lluvias registradas en Andalucía durante las últimas semanas, en el marco del tren de tormentas que ha afectado a la comunidad.

La actuación se adopta tras el informe técnico elaborado por la empresa responsable de la asistencia externa para la conservación del monumento.

Con el asesoramiento del equipo de conservación, investigación y arqueología, el Patronato del Real Alcázar decide intervenir de manera inmediata con trabajos provisionales, al margen de futuras actuaciones integrales en el espacio.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, subraya que la prioridad es garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores y preservar la integridad de uno de los espacios más singulares del conjunto. “Intervenir con rapidez en un Bien de Interés Cultural de la relevancia del Real Alcázar es una obligación institucional”, afirma, y recalca que se actúa con rigor técnico y criterios de conservación patrimonial.

Obras en el tejaroz

La zona de actuación se circunscribe exclusivamente al tejaroz del muro norte del Patio del Yeso.

Los trabajos incluyen el montaje de andamio, la colocación de red anticascotes para cubrir la totalidad del tejaroz y el retacado y sellado en la línea de empotramiento de las tejas. También se contempla la sustitución de piezas rotas o fisuradas y la instalación de elementos estructurales de refuerzo.

En concreto, se colocarán ménsulas con perfil IPN 100 y placa de anclaje al muro existente, ejecutadas desde la parte inferior del tejaroz mediante desmontaje parcial del artesonado de madera.

Asimismo, se unirá dichas ménsulas con el perfil longitudinal en L existente en el borde del alero y se procederá al engatillado de los pares deteriorados.

La intervención incluye la colocación de malla antipájaros en los huecos del alfarje, así como el desmontaje del andamio y la limpieza final de la zona.

Presupuesto y plazo

La actuación se tramita como contrato menor de obras, al no disponer el Patronato de medios personales y materiales suficientes para acometer directamente estos trabajos especializados.

El presupuesto base de licitación asciende a 20.668,93 euros, lo que supone un total de 25.009,41 euros con IVA incluido.

El plazo de ejecución previsto es de 35 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Noticias relacionadas

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza su estrategia de conservación preventiva en el conjunto monumental, priorizando la seguridad estructural y la protección del patrimonio histórico frente a episodios meteorológicos intensos.