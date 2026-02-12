La Universidad Pablo de Olavide y Clece presentan un estudio pionero que demuestra que la soledad no deseada en mayores dependientes es un factor de riesgo estructural

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha acogido en su salón de grados, la presentación del "Estudio sobre la soledad no deseada" en personas mayores con dependencia, una investigación desarrollada por el grupo INDIS (Inclusión, Diversidad y Sostenibilidad) y dirigida por Rosa M.ª Varela, doctora en Trabajo Social en la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Clece, su filial Zaintzen y Atende.

El acto institucional y la mesa de debate, moderados por Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, reunieron a representantes de administraciones públicas, universidad y entidades sociales, consolidando un enfoque multidisciplinar ante un fenómeno que trasciende lo individual.

El estudio analiza a personas mayores de 65 años con Grado de Dependencia I y II usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en los distritos sevillanos de Nervión y San Pablo. Su doble objetivo es claro: diagnosticar la soledad no deseada en este perfil y diseñar un modelo de intervención estructurado, situando al SAD como recurso estratégico para la detección y el acompañamiento.

Metodología mixta y medición con escala AURORA

El diseño metodológico combina análisis cuantitativo y cualitativo con enfoque interseccional:

418 encuestas domiciliarias estructuradas , realizadas en el hogar.

, realizadas en el hogar. 20 entrevistas en profundidad a personas con niveles altos de soledad.

a personas con niveles altos de soledad. Universo total de referencia: 1.216 personas mayores con dependencia I y II en las zonas estudiadas.

El estudio incorpora como instrumento central el cuestionario AURORA, una escala normalizada que permite objetivar la percepción de soledad no deseada a través de variables estructuradas. Su nombre no es casual, igual que la aurora anuncia el inicio del día, esta herramienta marca el punto de partida para la detección temprana.

AURORA evalúa dimensiones clave como autonomía funcional, redes sociales, relaciones significativas, ocupación y propósito vital, riesgo de soledad y salud emocional, permitiendo graduar la intensidad del fenómeno y segmentar perfiles de intervención.

En el estudio dirigido por Rosa M.ª Varela (INDIS-UPO), la puntuación media fue de 28,70 sobre 54, con valores más elevados —indicativos de mayor percepción de soledad— en mujeres con dependencia Grado II. Este dato no solo confirma la feminización del problema, sino que aporta una base empírica para priorizar actuaciones.

Los resultados describen un perfil mayoritariamente femenino: 77% mujeres y 23% hombres, con una edad media en torno a los 83 años. Predominan situaciones de mayor dependencia: 60% con Grado II frente al 40% con Grado I.

En el análisis cualitativo, la categoría más mencionada fue la salud emocional, lo que subraya el peso del componente afectivo en la vivencia de la soledad. Así, las investigadoras alertan de que la soledad no deseada se expresa principalmente como malestar emocional (tristeza, ansiedad, miedo), con predominio de polaridad negativa en el relato, mientras que lo positivo —vinculado a apoyo familiar, participación y bienestar— aparece de forma minoritaria.

El informe recuerda, además, consecuencias asociadas como el incremento del 22% en el riesgo de mortalidad (con efectos más marcados en hombres) y un 16% de personas dependientes que ha sufrido algún tipo de maltrato.

Durante la presentación, Verónica Plata, coordinadora técnica de Servicios Sociales de la Dirección Regional Sur de Clece y filiales, subrayó que “la soledad no deseada no es una percepción aislada, sino una experiencia social y emocional compleja”.

Plata explicó que “la dependencia intensifica la vivencia de la soledad” al limitar la autonomía y reducir las oportunidades de interacción significativa, generando un círculo de aislamiento progresivo.

“La soledad tiene rostro de mujer”: brecha de género estructural

Uno de los resultados más contundentes es la clara feminización de la soledad en la vejez dependiente.

El 77% de la muestra son mujeres , frente al 23% de hombres.

, frente al 23% de hombres. Las mujeres registran mayor soledad percibida , con una media de 29,12 puntos en la escala AURORA , frente a los 27,28 puntos de los hombres.

, con una media de , frente a los 27,28 puntos de los hombres. Esta brecha se amplía cuando aumenta el nivel de dependencia (Grado II).

Las diferencias también se observan en variables convivenciales:

El 46,9% de las mujeres viven solas , mientras que solo el 22,9% de los hombres están en esa situación.

, mientras que solo el 22,9% de los hombres están en esa situación. El 63% de las mujeres son viudas, frente al 24% de los hombres (el 61,5% de ellos están casados).

Estos datos evidencian una feminización de la vejez dependiente, donde la mayor esperanza de vida, la viudedad y la menor trayectoria educativa configuran un escenario de mayor vulnerabilidad relacional.

El círculo vicioso de la dependencia

El análisis confirma que a mayor dependencia, mayor percepción de soledad, especialmente en mujeres con Grado II. En el plano cualitativo, la dependencia emerge como un “nodo puente” que conecta malestar emocional e aislamiento social. La pérdida de autonomía no solo limita físicamente, sino que impacta en la autoestima y el sentido de pertenencia.

La comparación territorial refuerza además, esta lectura estructural, confirmando que efectivamente el código postal sí importa: en el barrio de San Pablo, los discursos sobre soledad y salud emocional aparecen con una frecuencia tres veces mayor que en Nervión, lo que sugiere que el contexto socioeconómico y urbano influye en la intensidad del sufrimiento.

Laura Gómez (UPO): universidad y compromiso social

La vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Laura Gómez, agradeció a Clece y Zaintzen su colaboración para hacer posible el estudio y destacó que la soledad no deseada ya afecta también a personas jóvenes.

Según señaló, la Universidad trabaja activamente en su prevención mediante iniciativas como el alojamiento compartido entre estudiantes y personas mayores que viven solas, reforzando el papel de la institución académica como agente activo en la cohesión social.

El papel protector de la familia y la comunidad

Entre los factores amortiguadores identificados, la familia emerge como principal elemento protector. Cuando existe apoyo familiar estable, la percepción de soledad disminuye de forma significativa.

Este hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer redes comunitarias y modelos de intervención que no se limiten a la atención individual, sino que reconstruyan vínculos sociales y espacios de pertenencia.

Desde la perspectiva operativa, Jesús Castañer, director de Servicios Sociales de Clece y filiales regional Sur y filiales, defendió que la colaboración con la Universidad Pablo de Olavide permite transformar la experiencia del servicio en un modelo técnico replicable. No obstante, subrayó que la implementación eficaz requiere respaldo institucional sólido, financiación estable y coordinación administrativa, ya que sin esa cooperación estructural cualquier estrategia pierde capacidad real de implantación.

En el ámbito público, la directora general de Personas Mayores de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán, recordó que la comunidad destina 2.600 millones de euros a dependencia y asume el 71% del coste del servicio. Además, destacó herramientas como “Júntate” y el teléfono específico de atención a la soledad (900 100 300), que ha recibido 658 llamadas desde su activación el pasado junio.

Un modelo estructural, medible y replicable

Entre sus principales conclusiones, el estudio determina que la soledad no deseada forma parte estructural del perfil de personas atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y que su intensidad aumenta especialmente en mujeres con Grado II de dependencia, donde confluyen género, deterioro funcional y fragilidad relacional.

Como respuesta, la investigación plantea un modelo de intervención multinivel, articulado en dos planos complementarios: individual y comunitario.

En el ámbito individual, propone la detección sistemática mediante escalas normalizadas como AURORA , aplicadas con enfoque interseccional (género, dependencia y contexto socioeconómico); el diseño de intervenciones ajustadas al nivel de soledad detectado , con objetivos medibles; y el refuerzo de la formación del personal del SAD en acompañamiento emocional, escucha activa y comunicación empática , consolidando su papel como agente de detección precoz.

, aplicadas con enfoque interseccional (género, dependencia y contexto socioeconómico); el diseño de , con objetivos medibles; y el refuerzo de la , consolidando su papel como agente de detección precoz. En el plano comunitario, el estudio aboga por fortalecer el capital social del entorno, impulsando redes vecinales y recursos de proximidad; desarrollando alianzas de ayuda mutua y mapas de activos comunitarios; promoviendo aprendizajes adaptados con la participación de jóvenes y voluntariado intergeneracional; y creando espacios seguros de encuentro donde abordar duelo, vínculos, autoestima y pertenencia.

En conjunto, la propuesta trasciende la atención asistencial para avanzar hacia un enfoque preventivo y relacional que reconstruya redes y reduzca vulnerabilidades.