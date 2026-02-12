Cortes de tráfico, cambios de itinerario y horarios: todo lo que debes saber de la Zurich Maratón Sevilla 2026

El próximo domingo 15 de febrero, Sevilla se convierte en la capital del atletismo popular con la celebración de la 41.ª edición del Zúrich Maratón Sevilla. La prueba alcanza un hito en su historia: por primera vez superará la barrera de los 17.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición de 2024.

La principal novedad de esta edición es la separación de los puntos de salida y llegada. La línea de salida se traslada a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid, mientras que la meta permanece en su ubicación habitual en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, el cambio responde a una mejora logística que beneficiará directamente a los participantes al disponer de diferentes oleadas de salida para cada cajón, cada corredor podrá competir a su propio ritmo desde el primer metro, evitando las aglomeraciones habituales en los primeros kilómetros del recorrido.

Cortes de tráfico: lo que debes saber para este fin de semana

El Paseo de las Delicias, donde se ubica la línea de meta, será el primer punto en verse afectado. Su corte comenzará el viernes 13 de febrero a las 18:00 horas y no se reabrirá hasta el domingo 15 a las 19:00 horas, una vez que hayan concluido todos los trabajos de desmontaje del dispositivo de llegada.

Por otro lado, La Avenida de María Luisa, nueva ubicación de la línea de salida en esta edición, comenzará su restricción al tráfico el sábado 14 a las 16:00 horas, manteniéndose cerrada igualmente hasta las 19:00 horas del domingo. Durante ese periodo, la circulación quedará desviada por la Avenida del Cid y la Avenida de Portugal.

Por último, a partir del pistoletazo de salida el domingo a las 08:30 horas y hasta el cierre de la línea de meta a las 14:30 horas, se irán produciendo cortes intermitentes en todas las calles del recorrido a medida que vayan pasando los corredores.

Recorrido de Zúrich Maratón