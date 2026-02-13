Archivada la causa contra la mujer que atropelló a un hombre en La Alameda y arrastró bajo el coche su cadáver hasta Nervión

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 2, ha archivado la causa contra la mujer que arrastró 3.5 kilómetros un cadáver bajo el coche en la capital hispalense el pasado noviembre. La mujer se enfrentaba a la comisión de un delito de homicidio imprudente, extremo que ha descartado el juez para emitir el auto de sobreseimiento.

El auto, adelantado por Diario de Sevilla y al que también ha tenido acceso El Correo de Andalucía, explica que no se aprecian indicios de delito en la conducción desempeñada por la mujer aquella mañana. Esto se sostiene en "las condiciones climáticas en el momento del atropello, las horas diurnas en las que se produjo tal suceso", "las características de la vía, con árboles frondos" y la "pendiente de la calzada" (la mujer salía de un garaje).

Además, sostiene el auto que el peatón atropellado "portaba ropa oscura" y cruzó el paso para los peatones en un momento donde estaba encendida la luz roja. De la misma manera, el hombre no caminaba erguido, sino que tenía "un caminar casi agachado al suelo", apunta el auto.

Con todo ello se descarta el delito de homicidio imprudente. Cabe recordar que el Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años de cárcel por este tipo de ilícitos.

Por el momento, no han trascendido datos de la víctima ni nadie ha reclamado personarse en la causa en nombre de la misma. El auto apunta que las víctimas no personadas podrán poner recurso en un plazo de 20 días.

En "estado de shock"

La mañana del 17 de noviembre de 2025 será difícil de olvidar para esta conductora y parte de la ciudad de Sevilla. El día era lluvioso y, según fuentes próximas a la investigación, la conductora asegura que sintió "un fuerte golpe", aunque con el tiempo que hacía no pudo advertir qué había ocurrido. Siguió por tanto su marcha durante 3,5 kilómetros hasta la avenida de San Francisco Javier.

Allí, un peatón le avisó de que parecía llevar a una persona atrapada en los bajos. La mujer acabó en "estado de shock" tras enterarse de lo ocurrido.

El hombre atropellado era, según los testigos, de mediana edad y vivía en la calle. Aún no se ha podido identificar quién es el fallecido.