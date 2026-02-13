El barrio de Hacienda el Rosario sigue creciendo: tres nuevos bloques de 175 pisos desde 161.000 euros

La construcción de viviendas en los nuevos barrios de Sevilla sigue avanzando. Uno de ellos es Hacienda El Rosario, que ya cuenta con cientos de vecinos y que alcanzará en torno a 2.000 viviendas una vez se complete el proyecto, la mitad de ellas realizadas por Aedas Homes.

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha concedido licencia de obras de nueva planta de una edificación desarrollada en planta baja más otras seis destinada a 175 viviendas. Además, recoge la ocupación de la planta baja por 175 plazas de aparcamiento y tres edificios de viviendas en las plantas superiores, así como urbanización complementaria del espacio libre de parcela.

Este proyecto se ha planteado en tres fases, de manera que la primera consistirá en una primera torre de 79 viviendas y 79 plazas de aparcamiento. En el caso de la segunda, se incluyen 48 viviendas y 32 plazas de garaje, mientras que en la tercera se construirán los últimos 48 pisos y 39 aparcamientos. La ubicación de este desarrollo es la calle Federico de Castro Bravo.

Una nueva promoción de Aedas Homes

Con esta promoción, Aedas Homes culmina su mayor proyecto residencial de España en Sevilla, Jardines Hacienda Rosario. "Después de entregar La Danza, Las Damas, Las Flores, Los Poetas y una promoción BTR, la compañía lanza Los Príncipes, el último de los edificios que conforman este ambicioso proyecto de más de 1.000 viviendas en total", han asegurado desde la empresa.

José Luis Rodríguez, gerente de Promociones de Aedas Homes en Sevilla, en la Dirección Territorial de Andalucía y Canarias, y responsable del residencial, ha destacado que “Los Príncipes vuelve a poner de manifiesto el compromiso con la producción de vivienda asequible y la gran capacidad operativa de Aedas Homes, que comenzó este gran proyecto en el año 2018 y donde la compañía ya ha entregado más de 700 viviendas, incluido un bloque destinado al alquiler de 125 inmuebles, la primera promoción Build To Rent (BTR) de Sevilla”.

Precios desde 161.000 euros con plaza de garaje

La promoción Los Príncipes estará conformada por 175 viviendas en total de 1, 2, y 3 dormitorios, siendo mayoritaria la oferta de 2 dormitorios -el 66%-, todas con garaje y terraza de entre 6 y 10 metros cuadrados desde 161.000 euros incluida la plaza de garaje. “Hemos creado un producto a media de la demanda actual, que busca, fundamentalmente, viviendas de dos dormitorios. Incluso, entre esta oferta de dos dormitorios, ofreciendo nuevamente apartamentos de 1 dormitorio.

En su conjunto, Jardines Hacienda Rosario, situado en Sevilla Este, "está conformado por siete edificios de diseño y arquitectura de vanguardia con más de 1.000 viviendas e impresionantes zonas comunes" de más de 37.000 m2 con dos piscinas, seis pistas de pádel, un campo de fútbol, pista de baloncesto, juegos infantiles, un circuito de running y club social, además de jardines con una cuidada vegetación, entre la que hay olivos, jacarandas y palmeras, diseñados por Jesús Ibáñez, uno de los más prestigiosos paisajistas de España.