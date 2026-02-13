Caen varios árboles en la calle San Jacinto a causa del viento de la borrasca 'Oriana'

De nuevo varios árboles han caído sobre la calle San Jacinto. Esta arteria principal de Triana se encuentra cortada al tráfico, mientras los bomberos trabajan en la zona a esta hora para retirar las ramas que han caído sobre la calzada a causa de la borrasca 'Oriana'. La Delegación de Parques y Jardines ha informado esta mañana que los últimos temporales han causado la caída de 376 árboles en la ciudad.

Este último incidente ha tenido lugar justo antes de la intersección con la calle Pagés del Corro, en concreto, frente al supermercado de la cadena MAS ubicado en esta importante arteria del barrio trianero.

Segunda caída de árboles en San Jacinto en menos de tres semanas

A finales del mes de enero, la caída de hasta 4 árboles sobre esta vía obligó también a cortar el tráfico tras las lluvias y los vientos ocasionados entonces por la borrasca 'Kristin'. Los desprendimientos afectaron tanto al tramo más próximo a la calle Peñaflor y junto a la Parroquia de San Jacinto antes del cruce con Pagés del Corro. También, la calle Esperanza de Triana se vio afectada en la circulación a la altura de la Plaza Joaquín Arbide por el desprendimiento de más ramas.

Los temporales han provocado la caída de 376 árboles

La delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha confirmado la caída de 376 árboles durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado daños y un 0,18% están en situación de pérdida total.

Noticias relacionadas

En el trascurso de la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, Rincón ha asegurado que un informe técnico señala que la causa es una combinación de fuertes rachas de viento y la saturación hídrica del suelo: "esta circunstancia reduce la capacidad portante del terreno y disminuye la fricción radicular, comprometiendo el anclaje del sistema radicular al perder cohesión con el suelo".