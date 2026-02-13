El centro deportivo de La Cartuja se consolida como epicentro del remo internacional tras la reforma de más de cinco millones de euros
El presidente de la Junta de Andalucía inaugura la remodelación de las obras del Centro de Especialización y Rendimiento Deportivo (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja. que en mayo acogerá una prueba de la Copa del Mundo de Remo
Un centro a la altura de la "excelencia deportiva de Andalucía". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado esta mañana las obras de reforma y mejora del Centro de Especialización y Rendimiento Deportivo (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, una instalación de titularidad autonómica que se consolida como referente nacional e internacional en la preparación de deportistas de alto nivel. Esta obra ha requerido "un gran esfuerzo mantenido en el tiempo", que ha contado para su "modernización" los 5,1 millones de euros, según ha destacado el presidente.
El presidente de la Junta ha podido comprobar las mejoras llevadas a cabo en el recinto durante la visita, en la que han participado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el director del centro deportivo, Rafael Barón, y el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, además de recorrer las nuevas dependencias incorporadas tras la reforma, entre ellas las habitaciones destinadas al alojamiento de los deportistas y las nuevas zonas de gimnasio.
Asimismo, Moreno ha aprovechado el recorrido para conversar con los propios deportistas, que le han explicado en qué consisten sus respectivas modalidades deportivas, cómo se desarrolla el entrenamiento en el agua y cuáles son las exigencias físicas y técnicas de la práctica del remo y el piragüismo.
Una inversión de referencia para el deporte andaluz
El CEAR La Cartuja forma parte también del programa Centro de Excelencia Educativa Deportiva de Andalucía (CEEDA) y, con la conclusión de estas obras, refuerza su papel estratégico dentro del sistema deportivo andaluz y nacional. La instalación se consolida así como un ejemplo de infraestructura pública moderna, accesible y comprometida con la transición energética.
En clave institucional, Moreno ha apelado al compromiso del Gobierno andaluz con la ciudad: "Teníamos una deuda con Sevilla en materia de inversiones deportivas", ha reconocido el presidente. Además de poner el valor simbólico de la instalación: "El CEAR La Cartuja proyecta una imagen de Andalucía de afán de superación y talento, que quiere invertir en sus proyectos y en su gente", afirma el presidente.
Relevancia Internacional
La relevancia de la instalación trasciende el ámbito regional. El CEAR La Cartuja acogerá en 2026 una prueba de la Copa del Mundo de Remo, prevista del 29 al 31 de mayo. Será el primer gran evento internacional que albergue el recinto desde los Campeonatos de Europa de Remo celebrados en 2013, hace ya trece años.
El complejo en el que se concentran habitualmente selecciones y clubes nacionales e internacionales es considerado un referente mundial gracias a la calidad de sus instalaciones, las óptimas condiciones del río Guadalquivir para la práctica del remo y el piragüismo, y el clima de la ciudad.
La celebración de esta competición internacional no solo consolidará la posición del CEAR La Cartuja como uno de los epicentros del remo mundial, sino que también reforzará la proyección deportiva y turística de Sevilla ante la comunidad internacional. Tal como destacó el presidente, "nos sentimos profundamente orgullosos del talento deportivo de nuestra tierra", una afirmación que resume el espíritu con el que la ciudad encara este nuevo reto en el panorama deportivo global.
