Las consecuencias de los últimos temporales en Sevilla: 376 árboles caídos por viento y saturación hídrica

La Delegada de Parques y Jardines afirma que las causas residen en una combinación de fuertes rachas de viento y la saturación hídrica del suelo, al tiempo que achacan los fallos al diseño de plantación de décadas atrás

Un coche aplastado tras caer sobre él un árbol en la calle Esperanza de Triana

Un coche aplastado tras caer sobre él un árbol en la calle Esperanza de Triana / El Correo

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

La delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha confirmado la caída de 376 árboles durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado dañado y un 0,18% están en situación de pérdida total.

En el trascurso de la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, Rincón ha asegurado que un informe técnico señala que la causa es una combinación de fuertes rachas de viento y la saturación hídrica del suelo: "esta circunstancia reduce la capacidad portante del terreno y disminuye la fricción radicular, comprometiendo el anclaje del sistema radicular al perder cohesión con el suelo".

Asimismo, el informe técnico ha señalado que "una parte significativa" de los fallos está relacionada con "condicionantes estructurales derivados de diseño de plantación realizado décadas atrás".

Más de 50 cipreses volcados en el cementerio

En esta línea, ha cifrado en más de 50 los cipreses volcados en el cementerio debido a "limitaciones de espacio radicular porque le pusieron una especie de malla", también en la avenida de La Palmera se registraron caídas de palmeras "vinculadas a estrechamiento del estípite derivados de prácticas inadecuadas durante procesos de trasplantes en el pasado".

Rincón ha señalado que el Ayuntamiento está desarrollando "actuaciones preventivas y planes de gestión orientados a minimizar el riesgo estructural del arbolado urbano frente a episodios meteorológicos adversos". Igualmente, índice que está en marcha un plan de riesgo de arbolado: "trabajamos sobre casi 15.000 árboles durante un periodo que puedan tener mayor riesgo, mayor peligro".

En materia de nuevas plantaciones, la concejal ha asegurado que se están ampliando "las dimensiones de los alcorques y mejorando su diseño para favorecer un adecuado desarrollo radicular".

"No se puso en riesgo a ningún trabajador"

Las consecuencias de las últimas borrascas en la ciudad ha sido uno de los temas más tratados durante la Comisión de este viernes. El Gobierno municipal ha defendido su gestión con respecto a los trabajadores de la plantilla el 4 de febrero cuando la ciudad se encontraba con el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante el aviso amarillo por lluvia y viento durante esa jornada.

