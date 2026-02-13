Grupo Fonsán impulsa Syna como empresa especializada en el desarrollo de proyectos y construcción residencial de lujo

Grupo Fonsán continúa avanzando en su estrategia de crecimiento, diversificación y especialización a través de Syna, su marca enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales exclusivos, orientados a un mercado que demanda la máxima calidad constructiva, precisión en los acabados y un alto nivel de exigencia técnica.

Con esta apuesta, Syna nace y se consolida como una marca especializada capaz de trasladar la experiencia, solvencia, metodología y filosofía colaborativa del Grupo Fonsán al segmento residencial premium, ofreciendo un control integral del proceso constructivo y soluciones adaptadas a proyectos singulares.

Proyectos emblemáticos en el segmento residencial premium

Actualmente, Syna participa en el desarrollo de proyectos emblemáticos como 14 villas de lujo en Sotogrande, uno de los destinos residenciales más exclusivos del sur de Europa; un residencial premium en Manilva, concebido bajo exigentes criterios de calidad, confort y sostenibilidad; y la nueva promoción Privilegie Suites en Casares, que combina arquitectura contemporánea, ubicación estratégica y soluciones constructivas avanzadas.

Estos proyectos se completan con otras actuaciones de carácter singular, no solo por su propuesta arquitectónica, sino también por la complejidad técnica que requieren y el alto grado de especialización en su ejecución.

Asimismo, la compañía cuenta con una sólida cartera de obra residencial de tipología estándar, tanto en fase de desarrollo como de construcción. Algeciras, Manilva y Mijas, junto a capitales como Granada, Sevilla o Córdoba, son algunas de las ubicaciones donde Syna mantiene una presencia especialmente consolidada.

Planificación estratégica, innovación técnica y excelencia constructiva

En conjunto, estos desarrollos reflejan el perfil de proyectos en los que Syna aporta un valor diferencial, integrando planificación estratégica, innovación técnica y una ejecución rigurosa, con especial atención al detalle y a la experiencia del cliente final.

En palabras de Enrique Sánchez, Director General de Grupo Fonsán, “impulsar Syna como marca especializada en residencial de lujo responde a una decisión estratégica alineada con la evolución natural del Grupo. Este tipo de proyectos exige un nivel de planificación, control y excelencia muy elevado, y contamos con los equipos, la experiencia y la metodología necesarios para garantizar resultados de máximo nivel».

Y añade: «Syna nos permite adaptar procesos, recursos y estructura a un segmento donde cada decisión constructiva tiene un impacto determinante. En proyectos como los mencionados, la coordinación, el rigor técnico y la calidad en la ejecución marcan la diferencia. Es precisamente ahí donde aportamos un valor real al promotor».

Más allá de la ejecución, Syna apuesta por un enfoque integral del proyecto, trabajando desde fases tempranas con promotores, arquitectos y direcciones facultativas, fomentando la colaboración y la optimización de soluciones constructivas. Este modelo permite mejorar la eficiencia, anticipar riesgos y garantizar un resultado final alineado con los más altos estándares de calidad.

Noticias relacionadas

Con esta apuesta, Grupo Fonsán refuerza su posicionamiento en el ámbito de la edificación de alta complejidad, consolidando a Syna como una marca especializada en residencial de lujo, capaz de responder a las demandas de un mercado en crecimiento y de contribuir al desarrollo de proyectos que combinan arquitectura, innovación y excelencia constructiva.