La mujer que acuchilló en dos ocasiones a su novio tras una discusión en Sevilla, condenada a dos años y medio de cárcel

Dos años y medio de prisión. Esa ha sido la condena que ha aceptado una mujer por acuchillar en dos ocasiones al que fuera su novio tras una discusión en Sevilla capital. Antes del juicio, la agresora había confesado los hechos, ocurridos en octubre de 2024 en Sevilla, que constituyen un ilícito de homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía había solicitado en un principio para la acusada ocho años de prisión. La condena se ha visto rebajada en, prácticamente, una cuarta parte tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio Público y la defensa de la acusada, ejercida por el abogado Fernando Velo. La mujer ya acumula 16 meses en prisión provisional que le computarán a efectos de cumplimiento de la pena.

En este proceso no estaba personada la víctima, que ni siquiera había presentado denuncia por lo ocurrido y cambió varias veces la versión: al principio achacó las puñaladas a un asalto y una vez en el médico aseguró que había sido ella. La acusación se libró de oficio a partir de la atención médica recibida.

Los hechos aceptados por la agresora apuntaban que, tras una discusión a las 3 de la mañana en la casa donde convivían, ella le asestó varias puñaladas con un cuchillo que cogió de la cocina. Ella empezó a golpearle mientras le gritaba: "Tú lo tienes, te lo voy a sacar del culo". El hombre le suplicó reiteradamente que no le pegase.

"En un momento dado, la acusada, con intención de dar muerte" al hombre, explicaba la acusación de la Fiscalía, "cogió un cuchillo de la cocina, con el que le asestó dos puñaladas". Una de ellas se la asestó en la espalda y la otra en el costado izquierdo, debajo del brazo. Las heridas tenían unos tres centímetros, y una de las cuchilladas le provocó un daño en el bazo y una hemorragia que estuvo a punto de costarle la vida.

El varón tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, mientras que la mujer fue detenida e ingresó en prisión provisional el 23 de octubre de 2024.

Además de la pena de prisión, la sentencia in voce emitida por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla le ha impuesto una orden de alejamiento a la víctima y a los lugares que frecuente de 300 metros durante cinco años.