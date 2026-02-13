Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City

Una mujer de 66 años se encuentra hospitalizada tras caer encima de su coche una palmera por el viento en la Glorieta Rafael Gordillo de Sevilla, en la Avenida Kansas City de Sevilla, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 11.30 horas de la mañana de este viernes, cuando por la acción del viento una palmera cayó encima de un turismo en esta ubicación de la Avenida Kansas City, quedando la conductora, una mujer de 66 años sola en el vehículo, atrapada y herida en su interior y sin poder salir. Fuentes de la Policía Local indican que en princpio tiene un tobillo fracturado, a falta de realizar pruebas médicas.

Se movilizaron Bomberos, Policía Local de Sevilla y sanitarios, que acudieron al lugar. Tras rescatar a la mujer del interior del vehículo fue trasladada a un centro hospitalario. Los restos de la palmera ya han sido reducidos por operarios de Ayuntamiento de Sevilla para ser trasladados del lugar.

Imagen del coche y los restos de la palmera. / Marina Casanova

El temporal provocó la caída de 376 árboles debido al viento y la "saturación hídrica"

En este contexto, la delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha confirmado la caída de 376 árboles durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado daños y un 0,18% están en situación de pérdida total.

La responsable de Parques y Jardines ha asegurado que un informe técnico señala que la causa es una combinación de fuertes rachas de viento que "registraron valores cercanos a los 100 kilómetros por hora" y la "saturación hídrica del suelo por las persistentes precipitaciones".

"Esta circunstancia reduce la capacidad portante del terreno y disminuye la fricción radicular, comprometiendo el anclaje del sistema radicular al perder cohesión con el suelo", ha subrayado Rincón.