Ara Malikian y Miguel Poveda primeros artistas confirmados de Noches De La Maestranza 2026

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre —como viene haciendo cada año desde 2022— para acoger Noches de La Maestranza, una cita que ha sabido integrar la experiencia de la música en vivo en uno de los monumentos históricos más emblemáticos de nuestro país, con más de 250 años de historia.

Entradas ya disponibles en El Corte Inglés y www.nochesdelamaestranza.com

De cara a su quinta edición, la organización de Noches de La Maestranza ha anunciado las primeras incorporaciones del cartel de 2026, que se celebrará durante el mes de septiembre en este emblemático recinto. Así, Ara Malikian (11 de septiembre) y Miguel Poveda (18 de septiembre) son los primeros artistas confirmados.

Ara Malikian actuará el próximo 11 de septiembre en Noches de la Maestranza 2026 / El Correo

Ara Malikian estará en Noches de La Maestranza el próximo 11 de septiembre presentando Intruso, un espectáculo que refleja la relación del artista con la música desde su experiencia de abrazar la riqueza de su identidad multicultural. Según las propias palabras del artista “en cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango etc etc la sensación de ser un “intruso” se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar”.

Noticias relacionadas

Miguel Poveda actuará el 18 de septiembre en Noches de la Maestranza 2026 / El Correo

Por su parte, Miguel Poveda ha confirmado que el 18 de septiembre presentará en Noches de La Maestranza el espectáculo con el que conmemora el decimoquinto aniversario de Coplas del querer, su disco más vendido. El artista regresa a los escenarios con este repertorio para reivindicar el valor artístico de unas coplas que forman parte de nuestra historia musical, incorporando además nuevas versiones a las ya grabadas.