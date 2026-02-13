El recorrido del Maratón de Sevilla se adapta a las obras y a las borrascas: "Siempre hay previstas alternativas"

El parque de María Luisa ha amanecido cerrado. Las fuertes rachas de vientos que este viernes afectan a la capital y han provocado la caída de multitud de árboles mantienen cerrada la Avenida de Isabel la Católica, uno de los puntos más emblemáticos de la Zurich Maratón de Sevilla que se celebrará este domingo. Desde el Ayuntamiento llaman a la calma y confían en el tiempo, pero son muchos los que miran al cielo.

Ya no es la lluvia, sino el viento el que mantiene en vilo a la ciudad, con rachas que rondan los 70 kilómetros por hora en la capital andaluza. En estos momentos, el Parque de María Luisa se mantiene cerrado ante la posible caída de ramas o árboles. Si bien la situación podría cambiar en cualquier momento, el recinto tendría que reabrir sus puertas, como muy tarde, en la tarde del sábado, para que dé tiempo a la inspección técnica.

La prueba, un clásico del calendario de atletismo, alcanza los 17.000 corredores. El pistoletazo de salida tendrá lugar el domingo a las 08:30 en la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid y recorrerá algunos de los puntos emblemáticos de la ciudad. "Sevilla se convierte en el epicentro del atletismo mundial", ha asegurado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Los efectos del temporal en la calle

"El domingo el tiempo será 100% soleado", aseguran fuentes municipales, que confirman a El Correo de Andalucía que, de todas formas "siempre hay previstas alternativas". "El maratón, si tuviese que cambiar por el tiempo, se cambiaría, pero por ahora no hay ningún riesgo en ningún tramo", insisten las fuentes municipales consultadas. De hecho, en la organización apuntan que sería "un plan B también homologado".

Este plan lleva proyectado "desde hace muchísimo tiempo" y se han tenido en cuenta los cambios de recorrido de este año. Aun así, desde la organización de la prueba explican que "una vez que se quite la alerta, en teoría se abre". "Entiendo que el Ayuntamiento pondrá de su parte para limpiar lo más rápido posible", insisten para apuntar que es uno de los sitios favoritos de los corredores amateur.

Bache en la Avenida de la Constitución / Marina Casanova

Al cierre de los parques se le suma también los desperfectos del asfalto que ha dejado el temporal en la capital andaluza. El adoquín asoma bajo el asfalto en puntos como El Cid y los socavones se multiplican por la ciudad. "Hay años que ocurren este tipo de cosas y el ayuntamiento parchea el día de antes y reparara daños que haya en sitio mas complicados siempre que no llueva", sostienen fuentes de la organización.

Obras en la Avenida de la Constitución

Otro reto serán las obras que mantienen cortado al tranvía en la Avenida de la Constitución a la altura de la Catedral. Este es uno de los puntos claves del recorrido, caso al final de la prueba. Si bien las zanjas ocupan gran parte de la calzada, permiten el paso en el lateral contrario a la fachada del templo metropolitano. Así, fuentes del consistorio sostienen que "la Avenida es totalmente transitable".

Estado de la Avenida de la Constitución. / Marina Casanova

Los trabajos de reurbanización y colocación de adoquines afectan, principalmente, a la zona que rodea las vías del metro centro y se extenderán hasta el mes de marzo. "No es cómodo, pero se puede pasar", confiesan los corredores de la prueba consultados por este periódico. De hecho, esta dificultad, como reconocen en la organización, también se vivió durante la media el pasado mes de enero.

Este es el punto en el que la carrera va más estirada, cuando se pasa el kilómetro . "No hay problema ninguno", señalan desde el IMD, que insisten en que, en este punto de la carrera, no hay tantos grupos. "No es cómodo, pero se puede pasar", confiesan los corredores consultados por este periódico. Desde la organización lamentan que no es lo ideal, pero puntualizan que solo "se estrecha cuando vienen los pelotones".