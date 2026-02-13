El secreto mejor guardado de Sevilla: el restaurante de toda la vida donde se come el serranito más famoso de la provincia

Los bares y restaurantes de toda Andalucía tienen sus cartas y ofertas del día repletas de toda clase de guisos, platos, bocadillos y especialidades que han convertido la comunidad en una parada indispensable para los amantes de la comida "buena y barata". Y entre todas las opciones, destaca un bocado que se ha posicionado como un verdadero emblema del territorio andaluz en su conjunto y de la provincia de Sevilla en particular: el serranito.

Así, este bocadillo compuesto por carne de pollo o cerdo, jamón, pimiento, tortilla o huevo, tomate y, en la mayoría de ocasiones, alioli es uno de los platos favoritos de los sevillanos por su sabor, tamaño y la amplia variedad de posibilidades que ofrece, disponible en la mayoría de establecimientos hosteleros de la provincia.

Así es el bar de Sevilla especializado en serranitos

Y entre todos ellos, resalta un bar de Camas que ofrece el que para muchos sevillanos es el mejor serranito del territorio. El encargado de haber creado este auténtico emblema que los vecinos de la provincia no dejan de recomendar es Casa Quini, un restaurante de los de toda la vida, con la sencillez y la autenticidad de esos bares de siempre, situado a apenas 20 minutos de la capital.

Localizado en el barrio de Coca de la Piñera, en Camas, este negocio que se autodefine como un bar "especializado en serranitos y tapas caseras" atrae cada jornada a decenas de ciudadanos de todas las provincias andaluzas para probar uno de sus bocados, que lleva elaborando desde que en 1997 abrió sus puertas por primera vez.

Todas las opciones de serranito de Casa Quini

Así, este bar situado en la plaza Juan Ramón Jiménez de Camas ofrece siete opciones diferentes de serranitos, caracterizados por la calidad de sus productos, el gran tamaño del bocadillo y la amplia cantidad de patatas con las que se acompaña, un conjunto que se puede degustar por un precio desde 5,50 euros.

Entre la amplia variedad de posibilidades que pueden escoger sus comensales destacan el serranito de cerdo, el de pollo en plancha, el de pollo empanado, el de solomillo empanado y la merluza empanada.

Los serranitos de Casa Quini, de un tamaño "exagerado"

A estos se suman su serranito vegetal y el vegano. Y para ofrecer más posibilidades a sus comensales, el negocio dispone también de distintos wraps, rellenos de pollo empanado, solomillo empanado o vegetal.

"Tienen un tamaño exagerado", señalan los propios comensales. Por su parte, el establecimiento, que lleva tres décadas llenando de sabor y autenticidad este barrio de camas, asegura sobre su producto estrella: "Nuestro serranito es tan popular que nuestros clientes vienen de otras provincias andaluzas a probarlo".

Tapas caseras a 2,50 euros en este bar de Sevilla

Pero sus visitantes no solo pueden disfrutar de uno de los serranitos más famosos de Sevilla, sino que Casa Quini dispone de una amplia variedad de tapas desde 2,50 euros, entre las que destacan su ensaladilla, las patatas alioli, el gazpacho, el churrasquito, el solomillo al picón, el solomillo a la pizza y la pechuga de pollo empanada.

Además, su carta se compone de rollito de pechuga con cebolla caramelizada, croquetas de jamón, fajitas de carne, pinchitos de pollo, montaditos de solomillo y pollo, y hamburguesas de pollo, cerdo y buey.

Horario del bar de Camas con el serranito más famoso de Sevilla

Y para los amantes del pescado, pueden degustar su adobo de caella, los chocos fritos, la merluza y el bacalao a la tártara, entre otras opciones. Unos platos que se pueden acompañar con toda clase de bebida por 1,80 euros.

Un bar sin pretensiones ni artificios, sino con toda la tradición y solera de sus inicios, que se puede visitar de martes a domingo de 13.00 a 16.15 horas y de 20.30 a 23.00 horas, a excepción de los viernes y sábados, que se extiende hasta las 23.30 horas. Los lunes, por su parte, el negocio permanece cerrado.