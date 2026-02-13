Sevilla vive este domingo un maratón de récord: "Se ha consolidado como el tercer motor económico tras la Feria y la Semana Santa"

Sevilla celebra este domingo su gran cita de atletismo. El Zurich Maratón reunirá este domingo a 17.000 corredores, entre ellos 200 atletas de élite, y será retransmitido en 180 países. Tendrá una audiencia potencial de 880 millones de hogares. El alcade de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este viernes la edición 2026 acompañado de una serie de atletas internacionales y de los responsables de Zurich Seguros y Sport Life.

"Este domingo Sevilla se convierte en el epicentro del atletismo mundial con el Zurich Maratón de Sevilla; es una prueba única que cuenta con el recorrido más plano de Europa, en una ciudad que está a nivel del mar, con un clima idóneo para competir, un público que se siempre se vuelca con los atletas y que, además, transcurre por el casco histórico de la ciudad más bonita del mundo”, explicó el alcalde durante la presentación de la prueba. El alcalde estimó que la Maratón se ha convertido ya en "el tercer motor económico" de Sevilla tras la Semana Santa y la Feria y que va a ser retransmitido a través de 330 canales de televisión.

Nuevo recorrido

Entre las novedades de esta edición destaca un nuevo recorrido que por primera vez tiene la salida y la meta en distintas ubicaciones; así, la salida se traslada a la avenida de María Luisa mientras que la meta se mantiene en el Paseo de las Delicias. Además, la salida se realizará por oleadas para que todos los participantes puedan correr con facilidad desde el primer momento. Estas medidas han permitido ampliar el número de participantes hasta los 17.000 inscritos, lo que supone el récord absoluto de la prueba, superando en 3.000 los de la última edición.

Con ello, esta edición va a dejar números de récord para la historia, como el de participación extranjera (53,07%), femenina (21,42%) o el que cuenta con más sevillanos y andaluces inscritos en 41 años. De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense. Habrá 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces, lo que suponen las mejores cifras de la historia. Como curiosidad, también habrá en la línea de salida 1.336 madrileños, la segunda provincia con más corredores. Especialmente significativo es la incorporación de la mujer a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas (récord también histórico).

Casi 200 atletas de élite

Entre los casi 200 atletas de élite que se citarán en Sevilla este domingo destacan en categoría masculina los nombres algunos corredores que ya han disfrutado anteriormente del recorrido más plano de Europa, como el etíope Asrar Hiyrden Abderehman, ganador aquí en 2022 parando el crono 2:04:43 (récord de la prueba en ese momento), su compatriota Adugna Takele Bikila que fue cuarto ese mismo año, o el ganador de la edición 2019, Tsedat Abeje Ayana. Junto a ellos, entre los principales favoritos aparecen los también etíopes Shura Kitata Tola (ganador del maratón de Londres en 2018 batiendo al mismísimo Eliud Kipchoge en esa edición) y Andualem Belay Shiferaw (ganador en Castellón o Riga). Tola, además, ha ganado los maratones de Roma y Frankfurt.

En categoría femenina, entre las candidatas a subir al pódium se encuentra la española Fátima Ouhaddou, vigente campeona de Europa de maratón, y que se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla), donde residió desde los 8 años hasta que se mudó Aguilar de la Frontera (Córdoba). Con sus 2h24:05 acredita la séptima mejora marca entre las inscritas, aunque llega a la capital sevillana dispuesta a mejorar este crono. Junto a ella competirán la ganadora de 2023, la keniana Jackline Chelal y atletas como las etíopes Buzunesh Getachew Gudeta y Mulat Tekle Godu, la finlandesa Alisa Vainio o la también keniana Rebecca Chepkwemoi.

En categoría femenina la gran favorita es la keniana Mirriam Cherop, gracias a su marca personal de 15:06 en pista en 2023. No lo tendrá nada fácil con la competencia de la holandesa Maureen Koster (14:33) o la sueca Sarah Lahti (14:52). La española Marta Pérez, en los primeros meses de su embarazo, también estará en la línea de salida aunque se lo tomará como un entrenamiento suave. Pérez es la vigente recordwoman nacional de 1.500, y la organización le ha otorgado el dorsal número 1.