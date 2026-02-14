Un sistema pionero mejorará el desarrollo del arbolado y generará más sombra en el Prado de San Sebastián

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha iniciado la cuarta fase de la renovación del Prado de San Sebastián con la instalación de un sistema pionero de geoceldas para mejorar el desarrollo del arbolado urbano.

La intervención, fechada el 12 de febrero de 2026, actúa sobre aproximadamente 800 metros cuadrados y se centra en mejorar el subsuelo como base para lograr árboles más sanos, duraderos y capaces de generar mayor sombra en uno de los espacios históricos de la ciudad.

Más suelo vivo bajo tierra

El nuevo sistema permite crear más suelo estructural bajo superficie, favoreciendo el crecimiento de las raíces y el desarrollo de copas más amplias. Con ello se busca reducir el efecto isla de calor, especialmente relevante en una ciudad como Sevilla.

Los trabajos se distribuyen en ocho zanjas: cuatro destinadas a nuevos alcorques y otras cuatro a parterres florales. Bajo la capa exterior —de albero en los alcorques y tierra vegetal visible en los parterres— se instala un sistema de geoceldas rellenas de tierra vegetal, que evita la compactación y garantiza volumen suficiente para las raíces.

Además, la actuación incorpora un sistema de riego automático por goteo, que optimiza el mantenimiento y el crecimiento de la vegetación.

Pavimento suspendido y arbolado

La solución técnica empleada se basa en un pavimento suspendido tipo Silva Cell, que permite compatibilizar superficies duras en el espacio público con un subsuelo preparado para el crecimiento óptimo del arbolado.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que este sistema, ya implantado en países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, prioriza la salud del árbol frente a una visión puramente civil de las obras urbanas.

Según ha señalado, un árbol que crece en buenas condiciones desarrolla copas más amplias, más sombra y mayor confort térmico, además de ofrecer un crecimiento más seguro y duradero.

Un plan de 1,8 millones

Esta fase forma parte del plan integral de renovación del Prado de San Sebastián, estructurado en cuatro etapas y con una inversión global superior a 1,8 millones de euros para mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad del espacio público.

El sistema de geoceldas ya se ha aplicado en otros puntos de Sevilla, como la Plaza de la Fuensanta, donde se han plantado 25 nuevos árboles sobre celdas estructurales capaces de soportar hasta 25 toneladas, o en la calle La Orden, con la incorporación de seis nuevos ejemplares.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca consolidar un modelo urbano que combine uso ciudadano y arbolado más saludable, preparado para afrontar las altas temperaturas y el crecimiento futuro de la ciudad.