El Carnaval más antiguo de Andalucía no es el de Cádiz, sino el de este pueblo de Sevilla: disfraces, pasacalles y concursos desde este fin de semana

Cuando alguien piensa en el Carnaval más famoso de Andalucía, automáticamente viene a la cabeza Cádiz y los siglos de historia y tradición que ostentan sus carnavales, convertidos en una de las festividades más conocidas y emblemáticas del país. Sin embargo, este no es el más antiguo de Andalucía, sino que existe un pequeño municipio de Sevilla de apenas 7.000 habitantes que ostenta ese distintivo de tener el Carnaval con más siglos de historia de la comunidad.

Se trata del Carnaval de Fuentes de Andalucía, uno de los pocos declarados Fiesta de Interés Turístico de Andalucía del que su propio Ayuntamiento y la Diputación sevillana aseguran que es "el más antiguo" de la comunidad, incluso por delante del de Cádiz.

Fechas del Carnaval de Fuentes de Andalucía, el más antiguo de la comunidad

Una cita que este año arrancó este pasado jueves y se extenderá hasta el 22 de febrero con diez días en los que el municipio se llenará de coplas, disfraces, murgas, chirigotas y pasacalles.

Carnaval de Fuentes de Andalucía, en Sevilla, el más antiguo de toda la comunidad / Diputación de Sevilla

A pesar de que sus orígenes se remontan a siglos atrás, el Carnaval de Fuentes de Andalucía ganó mayor popularidad durante la dictadura franquista, cuando el régimen prohibió la celebración de estas fiestas.

La resistencia del Carnaval en la dictadura franquista

Sin embargo, solo unas pocas ciudades de todo el país, como Santa Cruz de Tenerife y Cádiz, mantuvieron sus fiestas y disfraces. Es lo que ocurrió con Fuentes de Andalucía, donde los vecinos, principalmente los de las clases más populares y maltratadas por la represión, no solo mantuvieron esta festividad, sino que se echaron a las calles vestidos con ropas viejas, cojines, almohadas y colchas para desfigurar su cuerpo y no ser reconocidos.

Además, se tapaban la cara con un trapo sobre el que pintaban una máscara y cambiaban la voz para que nadie supiera quienes eran en realidad, lo que les permitía huir de la Guardia Civil, y hacer críticas y sátiras sobre el régimen, lo que ocurría en su localidad y sus propios vecinos sin ser reconocidos.

Diez días repletos de actividades y tradición

Una tradición que, lejos de haberse empañado con la aparición de nuevos carnavales, ha sabido mantener su esencia y tradición a través de sus pasacalles, murgas, charangas y extraños disfraces con mantas, cojines y colchas como lo hacían sus antepasados.

En esta nueva edición, Fuentes de Andalucía disfrutarán desde este Jueves Lardero hasta el Domingo de Piñata, es decir, del 12 de febrero al 22 del mismo mes, de pasacalles, murgas, chirigotas y el tradicional 'mascareo', en el que los vecinos recorren la localidad con sus curiosos disfraces.

Concursos de máscaras y degustaciones

Este viernes, el municipio celebrará el certamen de agrupaciones locales con actuaciones de chirigotas y murgas, mientras que el sábado se llevará a cabo la fiesta de disfraces, el concurso de disfraces, los pasacalles y distintos conciertos.

Niños disfrazados en el carnaval de Fuentes de Andalucía. / El Correo

El domingo, por su parte, se celebrará el concurso de máscaras y una degustación de anís y entornaos, un postre elaborado a base de harina, agua, ajonjolí, azúcar, canela y pimiento molido, ingrediente que le da un característico color anaranjado.

A esto le seguirá el lunes un mercadillo de máscaras y una nueva degustación de estos famosos productos de la localidad.

Espectáculos de magia y animación en el Carnaval más antiguo de Andalucía

El miércoles será el momento del pasacalles de disfraces de la Escuela infantil con la animación de una charanga, mientras que el viernes se llevará a cabo un nuevo pasacalles de disfraces, un espectáculo de magia y animación, y el conocido 'mascareo'.

Además, el sábado se disfrutará de una fiesta de disfraces, el concurso de disfraces, pasacalles, animaciones itinerantes y actuaciones musicales, mientras que el domingo se clausurarán las fiestas con murgas, disfraces y máscaras, así como con degustaciones de entornaos y anís, premios, pasacalles y quema del entornao.