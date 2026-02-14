Cortes y desvíos desde el lunes en Los Remedios por el montaje de la Feria de Abril 2026
El corte de la calle Antonio Bienvenida comenzará el lunes 16 de febrero por el avance del montaje de la Feria de Abril 2026, con desvíos y cambios en el tráfico en el entorno
Está previsto que desde ese lunes se efectúe el corte total al tráfico general en Antonio Bienvenida, así como en varias calles adyacentes.
La medida también afecta a Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero, dentro del dispositivo vinculado a los trabajos de montaje del recinto ferial.
Alternativas de tráfico previstas
El plan de tráfico establece itinerarios alternativos para canalizar la circulación en la zona. Los desvíos se articulan por Puente de las Delicias y la avenida Juan Pablo II, mientras el recorrido continúa por Alfonso de Orleans y Borbón, avenida Flota de Indias y avenida Presidente Adolfo Suárez. Además, se contempla la reordenación del tráfico en el Paseo de Remeros de Sevilla.
En esta vía se convierte el aparcamiento en batería actual en aparcamiento en cordón para facilitar el acceso a las instalaciones del Club Náutico Sevilla.
- Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
- Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
- Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- El nuevo barrio de la Cruz del Campo tendrá su primer hotel en 2027: tres estrellas, tres plantas y 133 habitaciones
- Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
- Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este
- Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido