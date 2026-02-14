Cortes y desvíos desde el lunes en Los Remedios por el montaje de la Feria de Abril 2026

Está previsto que desde ese lunes se efectúe el corte total al tráfico general en Antonio Bienvenida, así como en varias calles adyacentes.

La medida también afecta a Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero, dentro del dispositivo vinculado a los trabajos de montaje del recinto ferial.

Alternativas de tráfico previstas

El plan de tráfico establece itinerarios alternativos para canalizar la circulación en la zona. Los desvíos se articulan por Puente de las Delicias y la avenida Juan Pablo II, mientras el recorrido continúa por Alfonso de Orleans y Borbón, avenida Flota de Indias y avenida Presidente Adolfo Suárez. Además, se contempla la reordenación del tráfico en el Paseo de Remeros de Sevilla.

En esta vía se convierte el aparcamiento en batería actual en aparcamiento en cordón para facilitar el acceso a las instalaciones del Club Náutico Sevilla.