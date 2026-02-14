Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chirigota del BizcochoVPO EmvisesaFrío árticoProtocolo acosoPalmera SevillaB2 idiomasHuelga médicosSubida salarial
instagramlinkedin

Cortes y desvíos desde el lunes en Los Remedios por el montaje de la Feria de Abril 2026

El corte de la calle Antonio Bienvenida comenzará el lunes 16 de febrero por el avance del montaje de la Feria de Abril 2026, con desvíos y cambios en el tráfico en el entorno

Corte total en la calle Antonio Bienvenida desde el 16 de febrero por la Feria de Abril 2026

Corte total en la calle Antonio Bienvenida desde el 16 de febrero por la Feria de Abril 2026 / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Está previsto que desde ese lunes se efectúe el corte total al tráfico general en Antonio Bienvenida, así como en varias calles adyacentes.

La medida también afecta a Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero, dentro del dispositivo vinculado a los trabajos de montaje del recinto ferial.

Alternativas de tráfico previstas

El plan de tráfico establece itinerarios alternativos para canalizar la circulación en la zona. Los desvíos se articulan por Puente de las Delicias y la avenida Juan Pablo II, mientras el recorrido continúa por Alfonso de Orleans y Borbón, avenida Flota de Indias y avenida Presidente Adolfo Suárez. Además, se contempla la reordenación del tráfico en el Paseo de Remeros de Sevilla.

Noticias relacionadas

En esta vía se convierte el aparcamiento en batería actual en aparcamiento en cordón para facilitar el acceso a las instalaciones del Club Náutico Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
  2. Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
  3. Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años
  4. La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
  5. El nuevo barrio de la Cruz del Campo tendrá su primer hotel en 2027: tres estrellas, tres plantas y 133 habitaciones
  6. Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
  7. Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este
  8. Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido

Cortes y desvíos desde el lunes en Los Remedios por el montaje de la Feria de Abril 2026

Así será el recorrido de La Macarena la próxima Madrugá: atravesará el Arco y recuperará su paso por Correduría

Así será el recorrido de La Macarena la próxima Madrugá: atravesará el Arco y recuperará su paso por Correduría

El Bizcocho hace historia y logra el primer premio del Carnaval de Cádiz: los saeteros de San José de La Rinconada conquistan el Falla

El Bizcocho hace historia y logra el primer premio del Carnaval de Cádiz: los saeteros de San José de La Rinconada conquistan el Falla

La lluvia frena la recogida de la naranja amarga en Sevilla pese a los 1,8 millones de kilos retirados

La lluvia frena la recogida de la naranja amarga en Sevilla pese a los 1,8 millones de kilos retirados

Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana, lanza un aviso a los solteros: "Si cruzas este arco de Sevilla, no te casas"

Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana, lanza un aviso a los solteros: "Si cruzas este arco de Sevilla, no te casas"

El Carnaval más antiguo de Andalucía no es el de Cádiz, sino el de este pueblo de Sevilla: disfraces, pasacalles y concursos desde este fin de semana

Una "ratonera" como peaje por las obras en Pino Montano: "Por tener metro los vecinos no tenemos que aguantar todo"

Una "ratonera" como peaje por las obras en Pino Montano: "Por tener metro los vecinos no tenemos que aguantar todo"

Emvisesa busca comprador para 72 VPO junto a Bellavista tras un año y medio: precios entre 164.000 y 251.000 euros

Emvisesa busca comprador para 72 VPO junto a Bellavista tras un año y medio: precios entre 164.000 y 251.000 euros
Tracking Pixel Contents