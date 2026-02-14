Emvisesa busca comprador para 72 VPO junto a Bellavista tras un año y medio: precios entre 164.000 y 251.000 euros

En enero de 2023, Emvisesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, puso la primera piedra de una promoción de 125 VPO con 91 plazas de aparcamiento y 71 trasteros en venta en Pítamo Sur, junto a Bellavista. Se trataba de una promoción en una zona en desarrollo de la ciudad, diseñada especialmente para la población más joven y en la que se planteó una inversión de aproximadamente quince millones de euros que se recuperaría a través de los ingresos generados por las ventas. En verano de 2024 se ofertaron en el mercado con precios que iban desde los 177.000 hasta los 248.811 euros en función de las habitaciones, el tamaño y si tenían o no trasteros o garajes.

Ha pasado un año y medio desde que se lanzó la oferta y aprobó la primera convocatoria dirigida a todas las personas inscritas en el registro de demandantes. Y Emvisesa tiene aún 72 viviendas sin adjudicatario para las que no ha encontrado comprador. Se trata de pisos de en torno a 80 metros cuadrados con precios que se sitúan en torno a los 200.000 euros, en algunos casos incluyendo garaje y trastero (IVA no incluido).

Por este motivo, la empresa municipal de vivienda ha optado por cambiar de estrategia y contratar a una empresa especializada en la comercialización inmobiliaria en vez de continuar ofertando la promoción con sus propios recursos humanos. Para ello, invertirá en torno a 400.000 euros en un expediente que no repercutirá en los precios que se ofrecen por la VPO. Ni se incrementan por la incorporación de unos servicios inmobiliarios ni se reducen para favorecer la captación de jóvenes.

Así, según los datos difundidos por la propia empresa municipal a través de esta vía se va a ofertar una vivienda de 56 metros cuadrados con garaje y trastero por un importe de 164.272 euros más IVA. Es la más económica que queda disponible. La más cara tiene 95 metros cuadrados y se oferta por encima de los 250.000 euros (una cifra a la que hay que añadir un 21% de IVA).

Qué es la promoción de VPO de Pítamo Sur

Esta promoción cuenta con 125 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. Está ubicada en la Avenida del Flamenco, entre Bellavista y las Torres de Hércules, a pocos metros de zonas comerciales y de servicios, como subraya la empresa municipal de la vivienda en la información difundida para comercializar la promoción. Dispone 91 plazas de aparcamiento y 71 trasteros.

Se encuentra, además, en una zona de máxima expansión de la ciudad como es el Pítamo, que está llamado a ser uno de los grandes barrios al sur de la capital. De hecho, en la zona están proyectadas en torno a 10.000 viviendas antes de 2029, para acoger a unas 30.000 personas.

Las viviendas, según subraya Emvisesa dentro de su estrategia promocional "están construidas con materiales de primera calidad y cuentan con amplias zonas comunes, como piscina, jardines y zonas de juegos infantiles. Además, la zona cuenta con una buena comunicación por transporte público y está cerca de todos los servicios necesarios, como colegios, supermercados y centros comerciales".

Otras promociones en marcha

La empresa municipal de vivienda de Sevilla acaba de lanzar precisamente una de las mayores convocatorias de viviendas en alquiler de los últimos años en la ciudad. Concretamente, se ofertan 415 viviendas protegidas en el nuevo barrio de Palmas Altas que serán adjudicadas por sorteo y que se entregarán antes de que acabe 2026.

Las viviendas están repartidas en cuatro promociones y tienen precios en función de su tamaño y del número de habitaciones. Así, las más económicas con dos dormitorios tendrán un precio de 465 euros a los que hay que añadir otros 85 euros del garaje. En total, por tanto, 550 euros. En aquellas plazas con trastero se suman otros 15 euros. Las viviendas de tres y cuatro dormitorios alcanzan los 650 euros (665 si incluyen trastero).