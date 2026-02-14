Ni Huelva ni Málaga: esta es la ciudad andaluza que tiene el balcón más largo de toda España y unas vistas que te dejarán sin palabras

El balcón más largo de toda España no se encuentra en el norte, en la capital de España o en ciudades andaluzas como Málaga, Huelva o Granada; sino que se localiza en un municipio Sevilla que, además, es el más grande de toda la provincia hispalense.

Se trata de Écija, una ciudad conocida por la ciudadanía como 'la sartén de Andalucía' que se ha posicionado como la que más extensión tiene de toda Sevilla y la tercera de la comunidad autónoma que, incluso, supera en extensión a ciudades como Nueva York, París, Madrid o Barcelona.

La ciudad más grande de Sevilla, con una veintena de BIC

Pero, además, este municipio que ha sido nombrado Conjunto Histórico-Artístico por su amplio y valioso patrimonio monumental, compuesto por cerca de una veintena de Bienes de Interés Cultural (BIC), así como templos, palacios y museos, también puede decir orgullosa que es la que tiene el balcón más grande de toda España.

Palacio de Peñaflor de Écija / Diputación de Sevilla

Para encontrarlo es necesario acudir a uno de los monumentos más emblemáticos del municipio, su Palacio de Peñaflor, conocido también como el palacio de 'Los Balcones Largos', que se ha convertido en el que tiene el balcón más grande del país con sus casi 60 metros de extensión.

Pinturas al fresco en el edificio con el balcón más largo de España

Este edificio fue construido entre los años 1700 y 1775 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la arquitectura civil barroca gracias a sus elementos y punturas al fresco, así como su curiosa fachada, de forma curva para ajustarse al trazado de la calle y pintada con trampantojos en forma de falsos ventanales y figuras decorativas.

Esta construcción que ha sido declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico sirvió de residencia de la familia de Peñaflor hasta 1958, cuando falleció la marquesa viuda sin dejar descendencia.

Palacio de Peñaflor de Écija / Manuel Rodríguez

Una terraza con hasta 60 metros de largo

El gran tamaño de su balcón se debe a que, durante sus años de residencia en la vivienda, el marquesado fue agregando edificios de la manzana al palacio y unificando sus balcones, lo que permitió crear esta terraza de unos 60 metros de largo.

Además, su fachada cuenta con pinturas al fresco policromadas que simulan falsas ventanas y columnas, así como paisajes y escenas cortesanas, todas ellas obra de Antonio Fernández, que las ejecutó entre 1764 y 1765, apenas dos años después de la construcción de este enorme balcón, llevado a cabo en 1762 por el herrero Pedro Calderón.

Horario de las visitas al Palacio de Peñaflor de Écija

Así nació uno de los lugares más emblemáticos de toda Sevilla en el que, además de su fachada, destacan su torreón, las caballerizas, sus escaleras abovedadas y el patio central, así como su alto mirador que ofrece las mejores vistas de la ciudad, con sus torres, monumentos y bóvedas.

Una edificación que se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 horas, y de 16.30 a 18.30 horas, mientras que los sábados el horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 20.00 horas. Los domingos y festivos, el monumento está abierto de 10.00 a 15.00 horas.

El Palacio de Peñaflor de Écija / Manuel Rodríguez

El precio de la entrada es de 3 euros, salvo para los mayores de 65 años, los menores de entre 8 y 12 años, los desempleados, las personas con carnet joven y las personas con discapacidad, que deberán pagar 2 euros. Además, los menores de 7 años pueden entrar de forma completamente gratuita.