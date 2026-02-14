Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana, lanza un aviso a los solteros: "Si cruzas este arco de Sevilla, no te casas"

Con la cercanía de San Valentín, son muchos los que miran con anhelo e ilusión esta cita tanto por encontrar en un futuro a su gran amor como por sellar esa pasión que ya sienten por su pareja con un enlace por todo lo alto. Y, para ambos, la historiadora y guía turística sevillana Isabel Pineda les ha lanzado un consejo: no pasar por uno de los arcos más famosos de Sevilla porque, si no, "no te casas".

Así lo asegura la leyenda extendida sobre el arquillo del Ayuntamiento de Sevilla, que asegura que quien se adentren en su interior, estará soltero para siempre, lo que ha hecho que gran parte de los sevillanos y turistas procuren no cruzarlo como precaución.

"Según la leyenda, si lo cruzas, no te casas", ha señalado la historiadora sevillana sobre este arquillo de medio punto de estilo plateresco y con adornos renacentistas cuyos orígenes se remontan a 1535.

La presencia del arquillo en las novelas de Cervantes

Este arco, además, acoge durante la Navidad el belén municipal y fue mencionado en las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes 'Rinconete y Cortadillo' y 'El coloquio de los perros', tal y como refleja el azulejo colocado en el arquillo en 1916.

Pero, además de su presencia en estas emblemáticas obras, este arquillo situado en uno de los laterales del Ayuntamiento de Sevilla es conocido por la mayoría de ciudadanos por la leyenda que protagoniza, que asegura que todo el que lo cruce no conocerá el amor jamás.

El origen de esta leyenda sobre el arquillo del Ayuntamiento de Sevilla

Una creencia que tiene su origen décadas atrás, cuando este arquillo era la puerta de entrada desde la Plaza de San Francisco al antiguo convento de San Francisco, uno de los más importantes de Sevilla, que fue fundado en el siglo XIII por los franciscanos y derribado en el siglo XIX hasta convertirse en la actual Plaza Nueva.

De ese modo, quienes cruzaban este arco lo hacían para adentrarse en el convento franciscano, con lo que elegían una vida de castidad que les hacía renunciar de manera simbólica a cualquier relación sentimental o matrimonio.

Precaución ciudadana por si la leyenda se cumpliera

"Y así, surgió la superstición de que, quien cruzaba este arco y se dirigía al convento, renunciaba de manera simbólica al matrimonio", ha señalado la historiadora.

Además, ha recalcado: "En teoría, como por el arquillo entrabas al convento franciscano, quería decir que, si los cruzabas, era para quedarte en el convento y hacer los votos, por lo que de seguro no te ibas a casar". Una superstición que muchos ciudadanos prefieren respetar por cautela para asegurarse la llegada algún día al altar.