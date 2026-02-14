La lluvia frena la recogida de la naranja amarga en Sevilla pese a los 1,8 millones de kilos retirados

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, sitúa en el 57% el avance de la campaña municipal de recogida de naranja amarga.

En este periodo se han retirado más de 1,8 millones de kilos y se ha actuado en más de 25.700 naranjos de la ciudad. La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, recuerda que la campaña comenzó en la primera quincena de diciembre, lo que permitió adelantar trabajos.

Hasta la llegada del tren de borrascas tras Reyes, la recogida avanzaba un 9% más rápido que en la campaña anterior y se situaba en torno al 40% de ejecución.

Impacto de las lluvias

El desarrollo de la campaña de naranja amarga está condicionado por casi 21 días muy seguidos de precipitaciones, que reducen de forma significativa los días hábiles de trabajo. La recogida no puede realizarse con normalidad durante la lluvia por motivos de seguridad y operatividad, ya que implica riesgos para los trabajadores y dificulta el uso de maquinaria.

Rincón subraya que “con lluvia no se puede recoger naranja con seguridad” y explica que la reducción de jornadas hábiles tiene un impacto directo en el ritmo global. La comparación con la campaña anterior refleja una diferencia del 8,4% en el ritmo de avance debido a la reducción de días de trabajo.

Pese al contexto meteorológico, el dispositivo municipal se mantiene desplegado con 200 trabajadores de Parques y Jardines y el refuerzo de 100 efectivos de Lipasam.

Por distritos, el mayor volumen de retirada se concentra en Este-Alcosa-Torreblanca, donde se ha actuado sobre 7.444 naranjos y se han retirado 741.976 kilos. Le siguen Nervión, Cerro-Amate, Triana y Macarena, entre otros distritos, en una campaña que avanza de forma progresiva en toda la ciudad.