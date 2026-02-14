La lluvia frena la recogida de la naranja amarga en Sevilla pese a los 1,8 millones de kilos retirados
La campaña municipal de recogida de naranja amarga en Sevilla llega al 57% de ejecución tras retirar más de 1,8 millones de kilos, condicionada por casi 21 días seguidos de precipitaciones
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, sitúa en el 57% el avance de la campaña municipal de recogida de naranja amarga.
En este periodo se han retirado más de 1,8 millones de kilos y se ha actuado en más de 25.700 naranjos de la ciudad. La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, recuerda que la campaña comenzó en la primera quincena de diciembre, lo que permitió adelantar trabajos.
Hasta la llegada del tren de borrascas tras Reyes, la recogida avanzaba un 9% más rápido que en la campaña anterior y se situaba en torno al 40% de ejecución.
Impacto de las lluvias
El desarrollo de la campaña de naranja amarga está condicionado por casi 21 días muy seguidos de precipitaciones, que reducen de forma significativa los días hábiles de trabajo. La recogida no puede realizarse con normalidad durante la lluvia por motivos de seguridad y operatividad, ya que implica riesgos para los trabajadores y dificulta el uso de maquinaria.
Rincón subraya que “con lluvia no se puede recoger naranja con seguridad” y explica que la reducción de jornadas hábiles tiene un impacto directo en el ritmo global. La comparación con la campaña anterior refleja una diferencia del 8,4% en el ritmo de avance debido a la reducción de días de trabajo.
Pese al contexto meteorológico, el dispositivo municipal se mantiene desplegado con 200 trabajadores de Parques y Jardines y el refuerzo de 100 efectivos de Lipasam.
Por distritos, el mayor volumen de retirada se concentra en Este-Alcosa-Torreblanca, donde se ha actuado sobre 7.444 naranjos y se han retirado 741.976 kilos. Le siguen Nervión, Cerro-Amate, Triana y Macarena, entre otros distritos, en una campaña que avanza de forma progresiva en toda la ciudad.
- Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
- Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
- Los embalses de Sevilla reciben en dos semanas la misma cantidad de agua que se consume en la ciudad en casi tres años
- La obra del Puente del Centenario de Sevilla se paraliza: Acciona plantea otro modificado que supone más coste y retrasos
- El nuevo barrio de la Cruz del Campo tendrá su primer hotel en 2027: tres estrellas, tres plantas y 133 habitaciones
- Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
- Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este
- Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido