El Maratón de Sevilla comunica horas antes de su inicio que no tendrá las medallas originales por el temporal

La organización activa un plan B y entregará preseas de madera, aunque algunos participantes han mostrado su malestar a través de las redes sociales

Medalla original del Zurich Maratón Sevilla.

Medalla original del Zurich Maratón Sevilla. / Zurich Maratón Sevilla

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

La polémica llega al Zurich Maratón de Sevilla. Horas antes de la salida de los corredores, la organización del evento -que se ha consolidado como una de las grandes citas a nivel nacional e internacional- ha comunicado a través de las redes sociales que sustituirán las medallas originales por otras de madera.

"Debido al fuerte temporal de las últimas semanas, las medallas originales que habíamos fabricado no han podido ser desembarcadas a tiempo en el puerto donde las teníamos que recepcionar. El jueves pusimos en marcha un plan "B" para la logística y hemos conseguido fabricar de manera exprés en las últimas 72 horas las 17.000 medallas que podréis colgaros tras cruzar la meta mañana del Zurich Maratón de Sevilla", ha señalado la organización en un escrito.

Las preseas serán de madera

Según ha explicado en el comunicado, las que se repartirán este domingo al finalizar la prueba serán un poco más pequeñas que las originales, "de madera en lugar de metal (no daba tiempo a hacerlas en otro material) pero el esfuerzo "maratoniano" que está haciendo todo el equipo de trabajo implicado en este plan de urgencia (igracias!) merecerá la pena".

Malestar entre los corredores

La organización ha pedido disculpas por este inconveniente a los corredores, aunque algunos participantes han mostrado su malestar en comentarios a la publicación realizada por las redes sociales. Muchos de ellos han exigido a Zurich Maratón de Sevilla que se las hagan llegar a su domicilio cuando las medallas originales lleguen a destino.

"Os pedimos disculpas por el inconveniente, pero las medallas originales no podrán llegar a Sevilla a tiempo. De cualquier modo, vuestro éxito será recompensado con una medalla que estará a la altura de vuestro esfuerzo completando los 42.195 metros. ¡Os esperamos en meta!", ha finalizado el comunicado.

