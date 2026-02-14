Muere un joven tras caer desde un sexto piso a un solar abandonado en el centro de Sevilla

Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en Sevilla tras precipitarse desde un sexto piso en la calle Trastámara, en pleno centro de la ciudad, según han informado fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía.

El aviso se recibió en torno a las 13.30 horas, cuando varios alertantes comunicaron que había un varón tendido en el interior de un solar cerrado situado en esta vía, una parcela que actualmente se encuentra abandonada desde hace años.

De acuerdo con la información trasladada, el joven habría caído desde una de las viviendas del sexto piso de los bloques que flanquean dicho solar, falleciendo como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local, 061 y Bomberos. Los servicios sanitarios intentaron reanimar al joven, aunque finalmente solo pudieron confirmar su muerte.