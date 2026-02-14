Una "ratonera" como peaje por las obras en Pino Montano: "Por tener metro los vecinos no tenemos que aguantar todo"

Los vecinos de las calles Agricultores y Mar de Alborán de Pino Montano describen la situación actual de su bulevar casi como una zona de guerra por las obras de la línea 3 de metro. Los consultados por El Correo de Andalucía coinciden en dos premisas. La primera, los beneficios que tendrán en 2030 cuando entre en funcionamiento: "Para el que lo vea terminar, será algo buenísimo. Es lo que nos da esperanzas". La segunda, el peaje que están pagando: "No vale que nos digan, 'como vais a tener metro tenéis que aguantar lo que sea'. Lo queremos, pero con dignidad". Las principales quejas se centran en la limpieza y la movilidad. Una carretera llena de socavones, las calles manchadas de lodo y barro, grandes atascos, ruido a todas horas, nula accesibilidad, falta de señalizaciones para cruzar de un lado de la calle al otro, y falta de ayudas para paliar pérdidas económicas en los negocios.

La única línea en funcionamiento de la ciudad no se inauguró hasta 2009. Tuvieron que pasar otros 15 años para que un lunes de abril de 2024, el día 8, bajo una carpa de la arteria principal del barrio, fuese el acto de la primera piedra de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla. Los vecinos celebran esta efeméride, de la que pronto se cumplirán dos años, como el inicio de la transformación que experimentará Pino Montano. Pero mientras tanto, aun conscientes de las molestias inherentes a toda obra, consideran que se está llegando a un límite.

Joaquín de los Reyes es copropietario del Mesón Pino Montano, abierto hace 41 años en la esquina entre la calle Agricultores y la calle Estrella Betelgeuse. Reclamó al Ayuntamiento una ayuda, que por sus circunstancias solo llegaba a 3.000 euros, y se la denegaron en varias ocasiones, según denuncia, porque parte de su negocio no da a las obras. "Nadie me ha preguntado qué impacto están teniendo los trabajos en mi restaurante. Han tapiado nuestro cruce y tenemos mucha menos afluencia de público porque aquí ya no paran. Si necesitamos poner 400 o 600 cafés, son al menos 580 clientes. Muchas personas mayores ya no vienen porque dar tanta vuelta es un esperpento, apenas hay viales de paso de un lado a otro de la calle. Ayer vino un cliente que hacía meses que no veía", describe a El Correo de Andalucía.

Obras del tramo 1 de la Línea 3 del Metro de Sevilla en Pino Montano / Jorge Jiménez

"Las ayudas a los comerciantes no han llegado. Están solicitadas, pero no hemos recibido contestación", coincide Juan, dueño de otro negocio que da a la calle Agricultores. "Nuestros clientes tienen muchas quejas. A la gente mayor le cuesta la misma vida. No tenemos señalizaciones bien puestas y los cruces están muy retirados. Nos está costando tela la obra del metro", lamenta este vecino, que lleva 35 años residiendo en la zona.

Unos pocos menos, 25 años, han pasado desde que Pepi vive en esta parte de Pino Montano. "Es una alegría muy grande, y sabíamos que iba a ser una obra de envergadura, pero se está gestionando mal", cuenta a este periódico. "Mi marido está en silla de ruedas y hay partes a las que no puede acceder. Tenemos algunos pasos pero muy lejanos y no son accesibles. Los pasos de cebra pintados de amarillo por la obra están borrados. ¿Tan difícil es poner plataformas accesibles para personas con movilidad reducida o personas mayores con barandillas, que no tengan agujeros o con carteles indicativos?", lamenta.

En la Comisión de Control y Fiscalización de este pasado viernes, la concejal socialista Myriam Díaz ha reclamado al delegado de Urbanismo y del Distrito Norte, Juan de la Rosa, algún tipo de respuesta a las quejas vecinales. "Es una obra necesaria y está más que justificada, pero se está convirtiendo en insoportable. Hay barro, suciedad acumulada en la calzada, firme deteriorado, socavones, y falta señalización. Es un campo de minas. ¿Qué medidas se adoptarán?", le preguntaba. "Tenemos un plan coordinado. Hay barro porque ha llovido mucho. Ahora se están tapando los socavones porque con la borrasca no se podía. El 23 de febrero comenzará el aglomerado de Agricultores, una semana antes se avisará a los vecinos, y se adaptará un plan de movilidad y se baldeará. Se intenta que las molestias se minimicen al máximo. Vuelvo a pedir perdón a los vecinos", justificaba, por su parte, el concejal popular.

Socavones, atascos y barro

Una de las principales quejas de los vecinos es que, por la reducción de carriles, solo hay uno habilitado en el que se juntan vehículos privados, autobuses de Tussam, camiones de Lipasam, los de la propia obra, bomberos, servicios de emergencia, etc. "Los atascos son tremendos, es un embudo horroroso, ya desde las 7 de la mañana", describe Pepi. "Es un caos por la mañana con los coches. Sí que se forma una ratonera", apunta Juan. El copropietario del Mesón Pino Montano recuerda incluso problemas de los bomberos para salir, regulando ellos el tráfico, o ambulancias que no podían avanzar, porque los coches que no se pueden quitar.

Otro problema que están teniendo las carreteras es el destrozo del firme y los socavones. "Las dos principales calles están de agujeros hasta los topes. Cualquier día puede pasar un algo gordo porque el asfaltado está rajado", señala Juan. "Hay muchos socavones en la carretera, que a los coches los están reventando", añade Pepi.

Calle Agricultores en el barrio de Pino Montano, Sevilla, durante las obras de la Línea 3 del Metro / Jorge Jiménez

Joaquín de los Reyes va más allá y también pone el foco en las salidas y entradas de los camiones. "Salen sin cubrir, esparramando cemento. Las salidas están señalizadas, pero por ley tiene que haber un depósito de agua y un operario y no hay nada. Van echando agua y se forma un barrizal. Lipasam nos dice que es responsabilidad de la obra. Nosotros tenemos que quitar cubos y cubos de tierra del adoquín", cuenta. Y las barredoras que pasan junto a la obra acumulan el lodo en las aceras contrarias, donde está la acera y los aparcamientos. "Pasan los coches y los salpicones de fango caen a los cristales de mi establecimiento o a los veladores", añade.

"Pediría más limpieza. Va a ser para bien pero estamos sufriendo muchísimo porque no hay un operativo adecuado", sentencia Pepi. "Estoy pensando en poner una denuncia para solicitar paralizar la obra mientras no limpien la zona y quiten los baches", reconoce Joaquín. Este comerciante incluso asegura que sufre cortes de luz, agua o gas, algo fundamental para su restaurante, y no es avisado con suficiente antelación ni cuántas horas será.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha visitado esta semana las obras de la línea 3 en la Macarena y ha confirmado que ya está al 63% de su ejecución. "Estamos en plazo", aseguraba. Avanzan en Pino Montano, se incorporará una tercera pantalladora y una hidrofresadora en la Macarena, y se prepara la licitación del cuarto subtramo en la Ronda de Capuchinos.