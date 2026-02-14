GASTRONOMÍA
El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
Este negocio situado a escasos metros de la Catedral abrió sus puertas por primera vez en 1946
Un "referente gastronómico" en Sevilla. Así se define un restaurante de la capital de Sevilla con casi 80 años de historia que se ha convertido en el paraíso del pescado y el marisco fresco, y en el que Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Real Betis, tenía siempre la misma mesa reservada para disfrutar de sus productos de calidad en pleno Centro de la capital.
Este enclave que abrió sus puertas por primera vez en 1946 es 'La Isla', un negocio situado a apenas unos metros de la Catedral de Sevilla que, pese a su céntrica ubicación, se presenta como todo un desconocido para muchos sevillanos y turistas, lo que permite disfrutar del "auténtico sabor del mar" sin prisas ni bullicios.
Lopera era un enamorado de su ciudad, su gente y su gastronomía, y para disfrutar de los mejores platos no dudaba en recorrer los restaurantes más emblemáticos de la capital, como es el caso de 'La Isla'.
Las visitas constantes de Lopera a este restaurante de Sevilla
El expresidente del Real Betis tenía en tal alta estima este negocio que no dudaba en visitarlo a menudo e, incluso, tener siempre la misma mesa reservada y a la misma hora.
Una cita constante a la que no faltaba Lopera y en la que podía disfrutar de esta "ventana al mar en el corazón de Sevilla", en el que uno de sus principales reclamos es su vitrina con género fresco a la calle, que permite a sus comensales contemplar todos los pescados y mariscos disponibles.
Pescado fresco en su propia pecera
Así, su gigantesca pecera alberga desde lenguados, meros, rodaballos o corvinas hasta merluzas, nécoras, gambas, ostras y percebes, todo ello traído directamente desde los puertos pesqueros de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Almería, Galicia o Huelva.
"La Isla es un lugar de visita obligada para aquellos que desean una experiencia culinaria inolvidable", recalcan desde este negocio situado en la calle Arfe que se ha convertido en toda una ventana al mar desde el Centro de Sevilla.
