Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el tiempoPregón Manu SánchezActa arbitralPolémica medallas MaratónNuevos barrios SevillaCuponazo ONCERestaurante LoperaEl Bizcocho en Sevilla
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de La Algaba defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor: "Todo infundado"

El Consistorio sevillano, donde gobierna el PSOE, sostiene que es "una denuncia anónima" y que "no existe procedimiento judicial abierto" sobre las supuestas insinuaciones en redes a un joven de la Escuela de Tauromaquia

Diego Manuel Agüera

Diego Manuel Agüera / PSOE

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha defendido la inocencia de su alcalde, Diego Manuel Agüera (PSOE), ante las acusaciones de un presunto acoso sexual a un menor de la localidad, según ha publicado el diario El Mundo este sábado, que alude a una denuncia interpuesta a través del canal de comunicación interno del partido.

En un comunicado, el equipo de gobierno del ayuntamiento de esta localidad sevillana indica que ante esta información manifiesta su convencimiento en la "inocencia" del regidor y señala que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas".

"Resulta especialmente grave que nuevamente y de forma anónima, se intente dañar su imagen personal y política sin respaldo judicial alguno", añade el escrito, que incide en que las "acusaciones infundadas" se pueden deber a la decisión del Ayuntamiento respecto al cierre de la escuela taurina de la localidad.

El equipo de gobierno local ha lamentado "el daño que esta situación está provocando no solo al alcalde, sino también a su familia" debido a un "señalamiento público basado en una denuncia anónima" y ha señalado que "no existe procedimiento judicial abierto ni resolución que sustente las afirmaciones difundidas".

Además, ha anunciado que ante estos hechos el alcalde "actuará cuando corresponda" y "emprenderá todas las acciones legales necesarias para defender su honor, su inocencia y frenar cualquier intento de difamación".

Según la información que publica El Mundo, Diego Manuel Agüera habría sido denunciado por acosar sexualmente a un menor de edad del municipio, en concreto a un joven alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que habría estado meses mandando mensajes a través de las redes sociales. Añade la información que el regidor supuestamente se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e, incluso, le habría propuesto un encuentro, aunque no llegó a producirse.

Noticias relacionadas

Según la información publicada, la denuncia fue recibida en el PSOE el pasado 13 de enero y en ella se habla expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentaría como pruebas una serie de capturas de conversaciones mantenidas entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
  2. Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
  3. Buenas noticias' para el nuevo barrio del Higuerón: la Junta de Andalucía ultima la nueva estación de metro
  4. Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
  5. Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido
  6. Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
  7. Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este
  8. Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana

El Ayuntamiento de La Algaba defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor: "Todo infundado"

El Ayuntamiento de La Algaba defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor: "Todo infundado"

Polémica en Sevilla: un festival de electrónica en La Cartuja provoca protestas y vibraciones en cristales "durante más de 15 horas"

Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros

Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros

Fotogalería | Zurich Maratón de Sevilla 2026

Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera "por el temporal"

Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera "por el temporal"
Tracking Pixel Contents