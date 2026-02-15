Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el tiempoPregón Manu SánchezActa arbitralPolémica medallas MaratónNuevos barrios SevillaCuponazo ONCERestaurante LoperaEl Bizcocho en Sevilla
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

La Guardia Civil arresta a un hombre en Pilas tras descubrirse un dispositivo que grabó a dos mujeres mientras se cambiaban; el juzgado dicta alejamiento

El presunto autor logró captar en cinco ocasiones a dos de las mujeres desnudándose mientras se cambiaban de ropa en su habitación.

El presunto autor logró captar en cinco ocasiones a dos de las mujeres desnudándose mientras se cambiaban de ropa en su habitación. / GUARDIA CIVIL

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar una cámara oculta en la habitación de una vivienda de Pilas, con la intención de obtener imágenes de dos mujeres cuando se cambiaban de ropa. Al arrestado se le atribuye un delito contra la intimidad.

Los hechos se inician en abril de 2024 y se prolongan durante cuatro meses. El detenido era una persona allegada a los moradores y se encargaba del cuidado de uno de ellos.

Una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia. Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Investigación en Pilas

En el registro de la habitación del supuesto autor se incauta numeroso material telefónico e informático, ese material continúa en estudio y la investigación sigue abierta en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas.

No se descarta el hallazgo de más víctimas una vez se analice la totalidad de los dispositivos intervenidos.

Noticias relacionadas

El Juzgado de guardia de Sanlúcar la Mayor ha dictado una medida cautelar de alejamiento del supuesto autor respecto a las víctimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
  2. Buenas noticias' para el nuevo barrio del Higuerón: la Junta de Andalucía ultima la nueva estación de metro
  3. Los dos carriles BUS-VAO del Aljarafe estarán en primavera: de Castilleja a Plaza de Armas y de Mairena a la SE-30
  4. Un administrador de fincas de Sevilla, denunciado por defraudar 700.000 euros a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea: está en paradero desconocido
  5. Agua Mágica se convertirá en un parque independiente dentro de Isla Mágica: tendrá su propio acceso y nuevas tarifas
  6. Las borrascas activan de nuevo los tanques de tormentas: el Ayuntamiento acelera los proyectos para Triana y Sevilla Este
  7. Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana
  8. Aviso amarillo por fuertes vientos en Sevilla de hasta 70 kilómetros hora

Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera "por el temporal"

Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera "por el temporal"

Ni Huelva ni Málaga: esta es la ciudad andaluza que tiene el balcón más largo de toda España y unas vistas que te dejarán sin palabras

Ni Huelva ni Málaga: esta es la ciudad andaluza que tiene el balcón más largo de toda España y unas vistas que te dejarán sin palabras

El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen

El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen

Muere un joven tras caer desde un sexto piso a un solar abandonado en el centro de Sevilla

Muere un joven tras caer desde un sexto piso a un solar abandonado en el centro de Sevilla

Un sistema pionero mejorará el desarrollo del arbolado y generará más sombra en el Prado de San Sebastián

Un sistema pionero mejorará el desarrollo del arbolado y generará más sombra en el Prado de San Sebastián
Tracking Pixel Contents