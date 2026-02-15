Detenido en Pilas por instalar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su habitación

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar una cámara oculta en la habitación de una vivienda de Pilas, con la intención de obtener imágenes de dos mujeres cuando se cambiaban de ropa. Al arrestado se le atribuye un delito contra la intimidad.

Los hechos se inician en abril de 2024 y se prolongan durante cuatro meses. El detenido era una persona allegada a los moradores y se encargaba del cuidado de uno de ellos.

Una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia. Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Investigación en Pilas

En el registro de la habitación del supuesto autor se incauta numeroso material telefónico e informático, ese material continúa en estudio y la investigación sigue abierta en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas.

No se descarta el hallazgo de más víctimas una vez se analice la totalidad de los dispositivos intervenidos.

El Juzgado de guardia de Sanlúcar la Mayor ha dictado una medida cautelar de alejamiento del supuesto autor respecto a las víctimas.