Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

Sevilla se convierte en la capital del atletismo popular con la celebración de la 41.ª edición del Zúrich Maratón Sevilla. La prueba alcanza un hito en su historia: por primera vez superará la barrera de los 17.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición de 2024.

La principal novedad de esta edición es la separación de los puntos de salida y llegada. La línea de salida se traslada a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid, mientras que la meta permanece en su ubicación habitual en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires.

STREAMING en directo del ZURICH MARATÓN DE SEVILLA 2026 / El Correo

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, el cambio responde a una mejora logística que beneficiará directamente a los participantes al disponer de diferentes oleadas de salida para cada cajón, cada corredor podrá competir a su propio ritmo desde el primer metro, evitando las aglomeraciones habituales en los primeros kilómetros del recorrido.

Recorrido de Zúrich Maratón