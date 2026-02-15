Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sigue en vivo el Zurich Maratón Sevilla 2026

La ciudad celebra una de sus principales citas deportivas que supera por primera vez la barrera de los 17.000 corredores, 3.000 más que el año pasado

Sevilla

Sevilla se convierte en la capital del atletismo popular con la celebración de la 41.ª edición del Zúrich Maratón Sevilla. La prueba alcanza un hito en su historia: por primera vez superará la barrera de los 17.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición de 2024.

La principal novedad de esta edición es la separación de los puntos de salida y llegada. La línea de salida se traslada a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid, mientras que la meta permanece en su ubicación habitual en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires.

STREAMING en directo del ZURICH MARATÓN DE SEVILLA 2026 / El Correo

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, el cambio responde a una mejora logística que beneficiará directamente a los participantes al disponer de diferentes oleadas de salida para cada cajón, cada corredor podrá competir a su propio ritmo desde el primer metro, evitando las aglomeraciones habituales en los primeros kilómetros del recorrido.

Recorrido de Zúrich Maratón

  • Salida: Avenida de María Luisa
  • Calle Avenida Menéndez Pelayo
  • Calle Recaredo
  • Calle María Auxiliadora
  • Ronda de Capuchinos
  • Calle Resolana
  • Calle Torneo
  • Calle Arjona
  • Paseo de Las Delicias
  • Puente de San Telmo
  • Glorieta República Argentina
  • Calle Santa Fe
  • Calle Virgen de la Oliva
  • Calle Alfredo Kraus
  • Avenida Blas Infante
  • Calle López de Gomara
  • Ronda de Triana
  • Calle Virgen del Patrocinio
  • Inca Garcilaso
  • Francisco Montesinos
  • Camino de los Descubrimientos
  • Puente de la Barqueta
  • Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril
  • Glorieta Olímpica, vuelta a Alberto Jiménez Becerril
  • Calle José Díaz
  • Avenida Sánchez Pizjuán
  • Calle Don Fadrique
  • Calle Muñoz León
  • Ronda de Capuchinos
  • Calle María Auxiliadora
  • Avenida José Laguillo
  • Calle Juan Antonio Cavestany
  • Avenida Luis Montoto
  • Avenida Kansas City
  • Calle Éfeso
  • Avenida de Andalucía
  • Avenida Cruz del Campo
  • Gran Plaza
  • Avenida Eduardo Dato
  • Avenida San Francisco Javier
  • Avenida Diego Martínez Barrios
  • Calle Cardenal Bueno Monreal
  • Avenida Manuel Siurot
  • Guadaíra
  • Avenida de La Palmera
  • Cardenal Bueno Monreal
  • Avenida La Borbolla
  • Avenida Isabel la Católica
  • Plaza de España
  • Avenida de Portugal
  • Avenida La Borbolla
  • Calle Juan de Mata Carriazo
  • Calle José María Moreno Galván
  • Calle Juan Antonio Cavestany
  • Calle Gonzalo Bilbao
  • María Auxiliadora
  • Ronda de Capuchinos
  • Calle Muñoz León
  • Calle La Resolana
  • Puerta de La Barqueta
  • Calle Calatrava
  • Alameda de Hércules
  • Calle Trajano
  • Calle Campana
  • Calle O’Donnell
  • Calle Velázquez
  • calle Tetuán
  • Plaza Nueva
  • avenida de la Constitución
  • Puerta de Jerez
  • Calle San Fernando
  • Avenida de María Luisa
  • Meta: Paseo de las Delicias.

