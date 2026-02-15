Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
El Zurich Maratón Sevilla reúne a 17.000 atletas en su 41ª edición, con victoria ajustada de Shura Kitata y triunfo femenino de Alicia Vainio
El atleta etíope Shura Kitata Tola y la finesa Alisa Vainio han ganado este domingo la XLI edición del Maratón de Sevilla, una edición histórica por lo apretado de la llegada masculina, que requirió de 'photo-finish', y sorprendente por la manera en que la fondista nórdica batió a las africanas.
La carrera masculina se rompió muy pronto, al quinto kilómetro, cuando el numeroso grupo de etíopes despedazó al pelotón y sólo resistió su ritmo el keniano Justus Kirkorir, el único corredor entre los diez primeros clasificados al final no nacido en la antigua Abisinia.
La prueba discurrió a un ritmo altísimo, siempre por debajo de los parciales del récord establecido hace dos años por Deresa Geleta, y hombres como Capital Degefa o el debutante Tsedat Abeje Ayana corrieron en cabeza con el permiso del gran favorito y ganador en 2022, Asrar Abderehman.
A la altura del kilómetro 25, cuando se retiraron las liebres, el pelotón quedó reducido a cuatro hombres, aunque Kirkorir se descolgó poco después y el trío etíope que finalmente copó el podio reguló su marcha durante un tramo, perdiendo segundos preciosos con respecto a la marca de 2024.
En la prueba masculina ha sido necesaria la 'foto finish' para dilucidar el ganador y de esta forma Kitata se impone finalmente a Hiyrden en un desenlace muy igualado.
En la prueba femenina, las sorpresas se sucedieron desde la media maratón, cuando la keniana Jackline Chelal, gran favorita, dejó marchar al grupo cabecero en el que mandaba la etíope Mulat Tekle Godu, que se llevaba a su estela un ramillete de corredoras europeas conducidas por la cordobesa Fátima Ouhaddou.
A falta de siete kilómetros, la africana cambió de ritmo pero fue ella quien finalmente pagó cara su osadía y sufrió un golpe de fatiga que dejó el camino expedito hacia la victoria a la finesa Alisa Vainio, que aceleró en el tramo final para rebajar su propio récord nacional (2.20:39).
La keniana Beatrice Cheserek, segunda, también adelantó a Mulat Tekle Godu, que consiguió salvar su sitio en el podio y privar de las plazas de honor a la italiana Elisa Palmero, que terminó cuarta, y a Ouhaddou, quinta con un meritorio crono de 2.24:19.
