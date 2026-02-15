Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar

La regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), los populares patinetes eléctricos, vive un nuevo impulso en Andalucía. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, dos capitales de provincia han actualizado sus ordenanzas municipales de circulación y otras dos se preparan para hacerlo durante el primer semestre de este año. El resultado es un mapa normativo cada vez más homogéneo: sanciones que pueden llegar a los 500 euros, límites de velocidad de hasta 25 km/h, prohibición de usar auriculares o el móvil mientras se conduce y, en muchos casos, exigencias claras sobre casco y elementos reflectantes.

En ese contexto, Sevilla se sitúa entre las ciudades que han optado por un giro más restrictivo. La capital hispalense endureció su normativa en diciembre de 2025 con un paquete de medidas que busca poner freno a la circulación indebida y al estacionamiento irregular, dos de los puntos que más conflictos han generado en la convivencia diaria, especialmente en zonas de gran tránsito peatonal.

Sevilla: más control y más obligaciones de seguridad

El nuevo texto municipal en Sevilla refuerza tanto el régimen sancionador como las normas de uso. Entre las principales novedades destaca la obligatoriedad de llevar casco homologado y chaleco reflectante, además del incremento del tope de las multas: se contemplan sanciones de hasta 500 euros, frente al máximo anterior de 400.

La ordenanza sevillana también prohíbe expresamente el estacionamiento de patinetes en aceras y zonas peatonales, una de las prácticas más denunciadas por viandantes y asociaciones vecinales por los obstáculos que provoca, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

En cuanto a la circulación, Sevilla mantiene el foco en la seguridad y la delimitación de espacios: los patinetes no pueden circular por aceras ni por zonas peatonales, y el uso se orienta a espacios permitidos como calzada o carriles habilitados, conforme a la regulación municipal. Además, la ordenanza permite la circulación por vías ciclistas solo bajo determinadas condiciones, vinculadas a la potencia del vehículo.

Almería estrena ordenanza y fija la edad mínima en 16 años

La capital con normativa más reciente es Almería, que aprobó el pasado 10 de febrero una ordenanza de movilidad que regula por primera vez de forma específica el uso de los VMP. El texto fija como regla general una edad mínima de 16 años, con una excepción: podrán conducir desde los 15 años quienes dispongan del permiso AM.

La ordenanza almeriense prevé multas de hasta 500 euros e insiste en que los VMP son vehículos unipersonales: sanciona llevar acompañante o transportar cargas indebidas. También incorpora exigencias de equipamiento (frenos, timbre, luces y otros dispositivos) y medidas de seguridad como casco y prendas reflectantes, además de sanciones por usar auriculares, altavoces que proyecten música al exterior o llevar el móvil en la mano mientras se conduce.

El resto de capitales: reglas similares y nuevas actualizaciones en camino

En Cádiz, la ordenanza vigente (julio de 2020) ya recoge limitaciones: uso uniplaza, prohibición para menores de 15 años, velocidad entre 6 y 25 km/h (con límites específicos según la vía) y veto a circular por parques, aceras y jardines. También se incluyen exigencias de alumbrado nocturno y elementos reflectantes, además de la obligación de portar documentación.

Córdoba ajustó su normativa en 2023 y reforzó su aplicación con campañas de concienciación en 2025, recordando prohibiciones clave como circular por aceras o hacerlo bajo los efectos del alcohol o drogas. Granada y Jaén, por el momento, se apoyan en gran medida en la normativa estatal, aunque Jaén trabaja en su primera ordenanza específica para el primer semestre de 2026.

En Huelva se espera una actualización a finales de febrero de 2026: el borrador fija una edad mínima de 15 años, limita la carga a una mochila, prohíbe auriculares y establece una velocidad máxima de 25 km/h (con reducción en zonas peatonales). Allí, las multas llegarían a un máximo de 400 euros, por debajo del listón de 500 que ya domina en la mayoría de capitales.

Por último, Málaga mantiene una de las regulaciones más recientes (noviembre de 2024): multas de hasta 500 euros, obligatoriedad de casco y certificado de circulación y edad mínima de 16 años.

Un mensaje claro desde Sevilla: prioridad a la convivencia y la seguridad

En Sevilla, el endurecimiento de la ordenanza pretende dejar menos margen a interpretaciones: más obligaciones visibles (casco y chaleco), más control del aparcamiento y multas más altas. El Ayuntamiento busca con ello reducir la conflictividad en calles y espacios peatonales y reforzar la seguridad vial en un momento en el que el uso del patinete eléctrico sigue creciendo, especialmente en desplazamientos urbanos cortos.