Polémica en Sevilla: un festival de electrónica en La Cartuja provoca protestas y vibraciones en cristales "durante más de 15 horas"

"Otra noche de fiesta en el Estadio de la Cartuja y otra noche sin dormir"; "Tengo la cabina del DJ de @elrow_ en Sevilla metida en la habitación": "cómo tiemblan los cristales" o "los sevillanos llevamos desde las 15:00 soportando un temblor insoportable en nuestras casas".

Estas son solo algunas de las decenas de protestas por el ruido que provocó este sábado la celebración del Festival Elrow XXL Carnaval, en el exterior del Estadio de La Cartuja.

Vecinos de distintos barrios de Sevilla -incluso desde la zona Sur, a varios kilómetros del lugar donde se celebraba el evento musical- y también de localidades del Aljarafe han volcado su malestar en redes sociales.

A través de esta vía, han reprochado al festival que el ruido no les haya permitido descansar y, que, en algunos casos, las vibraciones se notaban de manera especialmente fuerte.

Además, han reclamado la ayuda del Ayuntamiento de Sevilla y a la Policía Local para evitar que este tipo de molestias se vuelva a repetir y garantizar "el derecho al descanso" de los ciudadanos.

Según fuentes municipales consultadas, la Policía Local de Sevilla recibió en torno a una treintena de llamadas alertando del ruido hasta altas horas de la madrugada.

Un evento de relevancia internacional

Unas 20.000 personas era el aforo de este evento, que comenzó a las 15.00 horas del sábado y se extendió hasta las 3.00 horas del domingo. Elrow es un festival de música electrónica nacido en España con gran repercusión internacional -las próximas citas previstas serán en Estados Unidos, Reino Unido o Indonesia, entre otros-, que combina el sonido con una decoración singular y teatro. Además, en esta ocasión ha tenido como temática central el carnaval, que se celebra estos días.

No es el único evento que ha despertado en los últimos tiempos las protestas de algunos vecinos de distintos barrios de la ciudad, que se quejan de lo continuo de los ruidos que provocan los eventos en el exterior de la Cartuja.