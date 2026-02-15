Así son los 63 nuevos autobuses con los que Tussam moderniza su flota
Tussam invertirá 26 millones en 63 nuevos autobuses para renovar su flota en Sevilla
La empresa municipal de transportes Tussam incorporará 63 nuevos autobuses antes de que acabe julio, dentro del plan de renovación de su flota. Esta actuación, ya aprobada por el Consejo de Administración, supone una inversión total de 25,89 millones de euros.
Los vehículos se incorporarán de forma escalonada a lo largo de los próximos meses y forman parte del Plan de Renovación 2025-2027, que contempla una inversión global superior a 52 millones de euros y la sustitución de 125 unidades.
Híbridos, articulados y eléctricos
Del total de autobuses, 38 serán híbridos de GNC de 12 metros de la marca Iveco. Se sumarán 20 vehículos articulados híbridos, repartidos entre 10 unidades de Iveco y otras 10 de la marca Man. Además, el plan incluye 5 autobuses eléctricos fabricados por Mercedes.
Con esta adquisición, Tussam da un paso hacia un modelo de transporte público más eficiente y sostenible, en línea con las exigencias normativas actuales sobre electrificación y límites a la circulación de vehículos de combustión.
Un plan para rejuvenecer la flota
La empresa gestiona actualmente una flota de 423 autobuses con una edad media cercana a los 11 años. Esta situación incide directamente en el coste de mantenimiento, la calidad del servicio y el impacto medioambiental.
El objetivo del nuevo plan es reducir la edad media de la flota hasta los 7 años, renovando un tercio de los vehículos en apenas tres años.
Entre 2025 y 2027 se adquirirán:
- 80 autobuses estándar de 12 metros
- 37 articulados de 18 metros
- 4 midibuses de 10 metros
- 4 microbuses
Todos ellos serán modelos de bajas emisiones, ya sean 100% eléctricos o híbridos propulsados por GNC.
