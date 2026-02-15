Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más

Parcelas destinadas a comercios, bares y oficinas que pasan a albergar viviendas. Equipamientos como colegios, centros de salud, espacios culturales o recintos deportivos que no terminan de llegar. O una falta de mejoras de movilidad ante un incremento de población. Es la realidad del crecimiento de los nuevos barrios o proyectos residenciales de Sevilla ubicados en Palmas Altas, Algodonera, Sevilla Este o la Cruz del Campo. El Ayuntamiento de Sevilla, con el objetivo de ofrecer más oportunidades de acceso a la vivienda, está aprobando el cambio de uso de terrenos para destinarlos a VPO o viviendas de renta libre, que rondan los 2.200 alojamientos. Sin embargo, estas nuevas posibilidades para demandantes de alojamiento, según denuncian vecinos, no van aparejadas de otros servicios indispensables.

“No han puesto nada. Falta absolutamente todo. Cuando nos vendieron las casas, nos contaron que habría muchos servicios. Pero solo están haciendo edificios. De momento no tenemos ni un supermercado", asegura Juan Penalva. Este vecino de la zona de Villas del Nilo, al norte de Palmas Altas, explica a El Correo de Andalucía que de momento tienen que coger el coche para todo, para ir a zonas cercanas. "Espero que los locales comerciales empiecen ya a funcionar. Para guarderías o colegios estás dispuesto a moverte un poco más, si busco instalaciones culturales o deportivas puedo irme a otros barrios. Prefiero tener un centro de salud y servicios primarios. Aquí solo hay viviendas y los supermercados son urgentes", añade, resumiendo el sentir de una parte de los residentes.

¿Estos nuevos barrios, o edificios residenciales, deben estar configurados como viviendas acompañadas para servicios o deben estar reservados únicamente para alojamientos? En Palmas Altas, por ejemplo, no hay unanimidad. Porque a diferencia de lo que pide para Isla Natura Juan Penalva, para Jaime Sedeño, que vive en Villas del Volga, no hace falta más. "Yo estoy contento con que solo haya viviendas, no quiero más afluencia de gente si nos ponen más servicios. No los echo en falta. Si nos ponen un supermercado y hay más presencia policial, lo demás está funcionando bien", valora. Destaca que ya tienen una nueva línea de autobús y no le incomoda llevar a sus hijos a colegios de otros barrios, aunque sí preferiría que además de viviendas haya bares y tiendas, porque "los alquileres de los locales están muy caros y solo pueden optar las grandes cadenas, no tiendas pequeñas".

Obras en el desarrollo de viviendas en Palmas Altas / Jorge Jiménez

Los grupos municipales aprobaron en el pleno del mes de enero que una parcela de Palmas Altas denominada T1.1, destinada a usos terciarios como oficinas, comercios, hoteles, bares, centros sanitarios, educativos o deportivos privados, pueda acoger 134 viviendas protegidas. Este mes, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente también dio luz verde al pleno para que autorice que en tres parcelas privadas calificadas de uso terciario de la antigua Algodonera de Alcosa se construyan 333 VPO. A estas hay que añadir otras parcelas privadas donde se permiten estas recalificaciones en Palmas Altas (164 viviendas), la Cruz del Campo (252), la calle Hélice de Sevilla Este (24) o la calle Santa María del Robledo (62), junto a la Carretera de Carmona.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) también presentó una solicitud ante Urbanismo para que una parcela de su propiedad, la 27 de la manzana TG del SUNP-AE-1, se autorizara el uso alternativo residencial de vivienda protegida en un suelo calificado para uso terciario. Esta tiene 1.364 m2 de superficie, está en la avenida Emilio Lemos de Sevilla Este, y tendría espacio para 129 VPO.

Cambios de uso permitidos por la Junta de Andalucía

En estas ubicaciones, los cambios propuestos por el Gobierno de José Luis Sanz tienen como objetivo la construcción de más viviendas, en lugar de equipamientos y otros servicios, acogiéndose a la puerta que abrió a comienzos de 2025 la Junta de Andalucía. Gracias al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía , en marzo entró en vigor la posibilidad de que parcelas pasasen a tener un carácter residencial si en ellos se construyen VPO. Y el pleno del Ayuntamiento autorizó su aplicación en el caso de parcelas calificadas de dotacional privado, parcelas y edificios existentes calificados con el uso residencial vivienda libre y parcelas calificadas con el uso residencial vivienda protegida. Si bien en el caso de parcelas y edificios calificados de terciarios, se tenía que llegar a acuerdos específicos para cada caso.

Además, hay otros casos de suelos públicos o privados que simplemente iban a tener otros usos y finalmente se destinarán a viviendas, tanto protegidas como de renta libre. Como ejemplo, está la parcela R-1 ubicada junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, la promotora malagueña Lagoom Living construirá 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios (para estancias cortas) tras una cesión demanial por parte de Emvisesa para la construcción y explotación de los terrenos a cambio de un canon que más de 15 millones de euros (IVA no incluido). Allí, anteriormente, dado su carácter de SIPS (equipamiento), se había apostado por un gran complejo de empresas y servicios asociados al Fibes para la captación de inversiones que no se ejecutará.

Terrenos aledaños a Fibes donde está prevista la construcción de viviendas / Jorge Jiménez

En el caso del nuevo barrio de Sevilla Este junto a Fibes, advierte Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de Sevilla Este de los sectores 3 y 4 (los más cercanos a la parcela), que se va a producir un "colapso". "Nos preocupa que no se han tenido en cuenta las infraestructuras de movilidad", explica a este periódico. "Con la saturación de tráfico que ya tenemos en la zona de Fibes, cuando empiecen a salir vecinos del nuevo núcleo de viviendas, el atasco será asombroso. Hay que promover viviendas, y más si son VPO, pero no se corresponde el crecimiento de la ciudadanía con las infraestructuras. Hay un desfase. Incluso se va a juntar con los que vengan de Algodonera. Tendría que haber sido algo parejo, la vivienda y la movilidad", expone.

Además, Sánchez describe que es esta parcela de Fibes está "encajonada" entre el Cercanías, el parque Infanta Elena, la rotonda y el propio recinto. "No tienes al lado los típicos bares y supermercados de una zona residencial. Para tomarte un café o comprar el pan, los residentes tendrán que cogerse el coche o irse andando a la Avenida de las Ciencias. Lo más cercano es una zona de casas adosadas y algunos servicios", cuenta. "Estaba en el PGOU para poder hacer cosas deportivas, culturales o de servicios, no para meter a tantas familias. Hay que anticiparse a lo que va a ocurrir para que no sea un dolor de cabeza para los nuevos y los que llevamos aquí 30 años", sentencia.

Parcelas para pisos de lujo: Chapina y San Bernardo

Además de VPO, los cambios de uso de suelo también permitirán que se hagan viviendas de renta libre y de lujo, aunque todavía están tramitándose. Es el caso del solar abandonado de Chapina, en Triana, que llevaba décadas (desde la aprobación del PGOU) reservado para SIPS-equipamientos privados. Es decir, sólo se podían construir una clínica, un centro educativo o un espacio cultural. Finalmente, ABU los ha adquirido y paralelamente ha trabajado con la Gerencia de Urbanismo para, a través de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), poder edificar viviendas, unos 140 pisos, en unos terrenos que estaban calificados como dotacionales. Urbanismo y ABU se encuentran trabajando en la tramitación de un Estudio de Ordenación.

En otro solar, en San Bernardo, se podrán construir 190 viviendas en bloques de hasta siete plantas. En este caso es la Junta de Andalucía la propietaria de unos suelos que inicialmente iban a servir para oficinas de la Agencia Tributaria como equipamiento administrativo. Pero se arrepintió, no necesitaba más sedes públicas, y solicitó a la Gerencia de Urbanismo el cambio de uso de la parcela para que pasase a ser residencial. Ahora ya cuenta con la aprobación inicial del Estudio de Ordenación, en el que sí se abre la puerta a hacer VPO y se debe compensar a la ciudad con 900.000 metros cuadrados de espacios libres o un nuevo equipamiento construido.