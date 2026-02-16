Accidente mortal en la SE-40: muere una persona tras chocar un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra

Una persona ha perdido la vida durante la mañana de este lunes tras una colisión entre un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra , según ha informado Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 8 de la SE-40, en sentido Córdoba, pocos minutos después de las 10:00 horas, cuando el teléfono de emergencias ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y turismo con una persona herida grave. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos.

Fuentes de los servicios sanitarios han confirmado al 112 que una persona, de la que no han trascendido datos, ha resultado fallecida en este suceso.