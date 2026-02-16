Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal en la SE-40: muere una persona tras chocar un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra

Los servicios sanitarios que han acudido al lugar no han podido hacer nada para salvar la vida de esta persona

Dos patrulleros de la Guardia Civil en la SE-40

Dos patrulleros de la Guardia Civil en la SE-40 / Iñaki Alonso

El Correo

El Correo

Una persona ha perdido la vida durante la mañana de este lunes tras una colisión entre un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra , según ha informado Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 8 de la SE-40, en sentido Córdoba, pocos minutos después de las 10:00 horas, cuando el teléfono de emergencias ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y turismo con una persona herida grave. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos.

Fuentes de los servicios sanitarios han confirmado al 112 que una persona, de la que no han trascendido datos, ha resultado fallecida en este suceso.

