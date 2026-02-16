El alcalde de Sevilla responde a las quejas por el polémico festival electrónico de La Cartuja: cobrará más tasa y pide un informe sobre el ruido

El polémico festival de música electrónica Elrow XXL Carnaval, que se celebró el pasado sábado en el exterior del estadio La Cartuja, generó molestias en distintos puntos de la ciudad. Hubo quejas en redes sociales y "muchas llamadas" a la Policía Local por el exceso de ruido. Por este motivo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que se va a revisar al alza la tasa que se ha cobrado al evento (el primero en el que se aplica la nueva ordenanza) y que se va a solicitar un informe a la gerencia del estadio para que acredite que se respetó la normativa de ruido y los niveles máximos permitidos.

El concierto, con un aforo de 20.000 personas, comenzó a las 15.00 horas del sábado y se extendió hasta las 3.00 horas del domingo cuando el recinto fue desalojado. En ese tiempo se registraron numerosas quejas por el ruido y una polémica en redes sociales. "Ha llegado llegado a muchísimas zonas de Sevilla de forma incomprensible pero no tiene mucho arreglo. Pero bueno, lo que sí le digo es que se requerirá a, en este caso, la gerencia del estadio, a que estudie si el sonido al que se emitió el concierto era el sonido al que fue autorizado la promotora o el promotor de ese concierto. Se han hecho muchos conciertos en esa zona y no han molestado tanto", apuntó el alcalde de Sevilla.

El regidor subrayó que es el primer evento en el que se aplica la nueva tasa creada por el Ayuntamiento de Sevilla para compensar por los gastos que genera a la ciudad. El importe se fija en través de un cálculo que toma como referencia el número de asistentes. En este caso, la Gerencia de Urbanismo cobró 5.650 euros. "La tasa se va a revisar seguramente al alza debido a la afluencia de público que ha habido en el evento", completó el alcalde.

Un evento de relevancia internacional

Unas 20.000 personas era el aforo de este evento, que comenzó a las 15.00 horas del sábado y se extendió hasta las 3.00 horas del domingo. Elrow es un festival de música electrónica nacido en España con gran repercusión internacional -las próximas citas previstas serán en Estados Unidos, Reino Unido o Indonesia, entre otros-, que combina el sonido con una decoración singular y teatro. Además, en esta ocasión ha tenido como temática central el carnaval, que se celebra estos días.

No es el único evento que ha despertado en los últimos tiempos las protestas de algunos vecinos de distintos barrios de la ciudad, que se quejan de lo continuo de los ruidos que provocan los eventos en el exterior de la Cartuja.