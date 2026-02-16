Un almacén clandestino, envíos por paquetería y 2.000 kilos de tabaco: el golpe al contrabando en Sevilla

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desmantelado una organización dedicada al contrabando de tabaco en la provincia de Sevilla tras intervenir cerca de 2.000 kilos de picadura, además de maquinaria destinada al picado, mezclado, envasado y distribución del producto ilegal. La operación, bautizada como Olivense-Tavasco, se ha saldado con cuatro detenidos y una persona investigada, según ha informado la Guardia Civil.

La actuación ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con apoyo de la USECIC de la Comandancia de Sevilla.

Operación Olivense-Tavasco de la Guardia Civil en Sevilla / Guardia Civil

El origen: la operación Picaito

La investigación actual arranca tras la explotación, en septiembre de 2025, de la operación Picaito, que concluyó con cuatro detenidos y tres investigados. Aquella intervención permitió desmantelar una fábrica de picado de tabaco y decomisar más de 2.000 kilos de tabaco y 47.200 cigarrillos.

A partir de la información recabada entonces, Guardia Civil y Agencia Tributaria constituyeron un equipo conjunto para analizar indicios y movimientos. Fue en noviembre, cuando los investigadores detectaron envíos de paquetería que contenían grandes cantidades de picadura de tabaco, con destino a distintos puntos del país. Esas incautaciones reforzaron la sospecha de que la actividad podía estar relacionada con miembros vinculados al entramado ya desarticulado.

Un "centro logístico" en Sanlúcar la Mayor

Con esos antecedentes, se activó la operación OLIVENSE-TAVASCO. Tras varios dispositivos de vigilancia y labores de inteligencia, los agentes constataron que esta “nueva rama” del grupo operaba con medidas de seguridad más estrictas para evitar ser detectada. Pese a ello, los investigadores lograron identificar a los integrantes, su modus operandi y el lugar empleado como centro logístico.

Con los indicios reunidos, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en una instalación ubicada en Sanlúcar la Mayor. En el interior se intervinieron 1.750 kilos de picadura de tabaco lista para su distribución y 133 kilos de “scrap”, con un valor de mercado estimado por encima de los 300.000 euros, además de maquinaria relacionada con el procesado y envasado del tabaco.

Mezcla con "scrap" y condiciones insalubres

Según la investigación, durante el proceso de entubado de cigarrillos, la organización mezclaba la picadura con "scrap", un residuo procedente de la manipulación de la hoja del tabaco que puede contener impurezas o cuerpos extraños: polvo, restos vegetales e incluso filamentos de materia textil.

Los investigadores también advirtieron condiciones de alta insalubridad en el lugar donde se picaba y envasaba el producto, sin controles sanitarios. Durante el registro, hallaron presencia de roedores y excrementos de cánidos en la propia instalación, según la Guardia Civil.

La operación ha finalizado con cuatro detenciones y una persona investigada, puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de contrabando de tabaco.