La asignatura pendiente de los conservatorios de Sevilla: "Están en estado crítico, urge un centro de calidad"

Lesiones, problemas de audición y espacios sin adaptar a estas enseñanzas. Sevilla quiere un conservatorio nuevo, que se adapte a la educación artística de 2026 y en el que los alumnos no teman que se le caigan escombros encima. Una demanda histórica que ha unido a profesores, alumnos, familiares y sindicatos que ahora reclaman la construcción de un gran conservatorio que aúne los distintos centros.

Sevilla cuenta en la actualidad con numerosos conservatorios distintos, como la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), la Escuela de Arte, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo y el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler. Ahora, el objetivo de CCOO nacido a propuesta de los propios docentes y alumnos es la creación de un gran conservatorio adaptado a estas enseñanzas y a este siglo.

En Málaga existe ya un centro que cumple con las características exigidas por la comunidad educativa de estas instituciones. "Nos hemos mirado en un espejo y en Málaga existe ya este tipo de edificios que integra todas las enseñanzas y vemos que en Sevilla puede hacer falta", señala el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Alberto Barrios, a El Correo de Andalucía.

"Basta de parches puntuales"

"Sevilla es una capital y tendría que tener un centro de referencia", reclama Sonia Gómez, del Ampa del Conservatorio de Enseñanzas Básicas de Danza. El centro donde estudia su hija, que "no está adaptado, es peligroso para alumnos y profesores", está en este momento en obras y "los chiquillos están con la polvadera". Además, no tiene un salón de actos y los pequeños tienen que presentar sus actuaciones en un polideportivo

CCOO ha trabajado mano a mano con el personal docente y los alumnos de estos centros, que reclaman un "espacio de calidad para las enseñanzas artísticas y con posibilidades" y lamentan que se encuentran en una situación "crítica". "Hablamos de desprendimientos, filtraciones y averías constantes que impiden el desarrollo normal de las clases", explica Barrios en un comunicado en el que ha dicho "basta" a los "parches puntuales".

La propuesta supondría una inversión por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de la que dependen los conservatorios. Desde CCOO ven necesario la construcción de un nuevo edificio para dar respuestas a las necesidades de este tipo de enseñanza. Así, reclaman insonorización, evitar las barreras arquitectónicas e incluir un salón de actos grande con un buen escenario.

Cada centro presenta una problemática diferente para la enseñanza artística. El de Danza, por ejemplo, se encuentra en el Pabellón de Argentina, un edificio de la Exposición Iberoamericana de 1929 que cumple 100 años y alguno de ellos es incluso más. Así, se encuentran de forma constante con "incidencias que van desde filtraciones de agua y averías sistémicas hasta desprendimientos de techos".

La mayoría de conservatorios sevillanos se encuentran en espacios antes utilizados con otros objetivos. Así, el Francisco Guerrero está en el antiguo matadero; el Antonio Ruiz Soler, en el Pabellón de Argentina; el Cristóbal Morales se divide en tres centros distintos; el Hermanos Machado está en un CEIP y no tiene salón de actos; la ESAD, en un edificio del siglo XVIII, y los básicos de música repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Un acuerdo de la anterior legislatura

Esta crítica no es nueva. En primavera de 2024 los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza se manifestaron en múltiples ocasiones para exigir una mejora en sus instalaciones. Los alumnos convivían con la caída de escombros en el patio y, como explica María José Herrera, presidenta del AMPA del centro, se movieron para conseguir mejoras, pero no hubo "ningún cambio".

La idea viene de atrás, Juan Espadas, como alcalde de Sevilla, acordó con el entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, la cesión de una serie de terrenos en el Sur de la ciudad para la construcción de un gran conservatorio en Los Bermejales con el que resolver su mal estado de conservación. Una reivindicación histórica, que llevó el PP al pleno municipal en 2018, que, sin embargo, lleva años bloqueada.

Por el momento, la petición acumula 400 firmas. La Delegación de Educación no ha respondido a las preguntas de El Correo de Andalucía, pero Barrios espera una respuesta positiva. "Es algo que se puede conseguir", ha asegurado, aunque las familias lamentan que depués de "muchísimos años" de peticiones y reuniones con la administración, no esperan mucho: "Ojalá haya cambios, pero lo veo difícil".