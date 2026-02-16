Esta ciudad andaluza es la segunda que más iglesias tiene de todo el mundo: solo la supera Roma

La segunda ciudad con más iglesias de todo el mundo se encuentra en Andalucía. Un puesto que ha logrado gracias a los más de 120 templos católicos que tiene en toda su extensión, cifra que solo es superada por otra ciudad europea: Roma.

La localidad andaluza que acoge más iglesias de todo el país, con pequeñas capillas, enormes catedrales, recónditas basílicas y santuarios es Sevilla que, con sus 125 edificios eclesiásticos, se ha posicionado como el segundo municipio del mundo con más templos, superado, muy de lejos, por Roma, que acoge un millar.

Un viaje a la historia patrimonial y eclesiástica de Sevilla

En el caso de la capital hispalense, la amplia cantidad de templos que se localizan por toda la ciudad ha hecho que Sevilla no solo sea uno de los destinos favoritos de los turistas que buscan la mejor gastronomía, paisaje, cultura e historia, sino, también, los templos más impresionantes y diferenciadores como muestra de la historia patrimonial y eclesiástica única del territorio.

Así, a su alto valor religioso se une el tesoro arquitectónico que suponen estas construcciones que, siglos después, siguen siendo escenarios de importantes tradiciones y celebraciones, como procesiones, viacrucis o conciertos de música sacra.

La catedral gótica más grande del mundo

Y entre estas iglesias parroquiales, basílicas, conventos de clausura y ermitas rurales destaca, como no podría ser de otro modo, la Catedral de Sevilla, convertida en la iglesia gótica más grande del mundo y la que más campanas tiene de España, así como una de las más visitadas y admiradas de todo el país.

Ambiente en el interior de la Basílica de la Macarena / Pablo García Torrejón

Los templos más famosos de Sevilla

De igual modo, ente la ruta de los templos más impresionantes de Sevilla destacan la iglesia del Salvador en la Alfalfa, la segunda más grande de la ciudad construida sobre la antigua Mezquita Mayor; las iglesias de San Juan de la Palma y Santa Ana, de las más antiguas de la ciudad; así como la de Santa María la Blanca, erigida sobre una antigua sinagoga judía.

El mapa de los templos más emblemáticos del territorio hispalense continúa con dos joyas barrocas, la iglesia del antiguo convento de San Pedro de Alcántara y la cercana capilla de la Orden Tercera Franciscana; así como la iglesia del Sagrado Corazón, la capilla de San Onofre y la de Santa María de Jesús.

Las iglesias más visitadas durante la Semana Santa de Sevilla

A estas se suman algunas de las capillas que más fieles reúnen durante la Semana Santa para disfrutar de las procesiones que salen de su interior, como la Basílica del Cachorro, la Basílica de la Macarena, la del Gran Poder, la capilla de los Marineros o la de San Luis de los Franceses, entre otras.

La Hermandad de la Macarena en la Basílica del Cachorro / .

Un sinfín de iglesias que han convertido a Sevilla en la ciudad con más templos de España, seguida por Madrid, con 84 iglesias; y Valladolid, con 57. Además, en Andalucía también destaca el caso del municipio malagueño de Antequera que, con sus 33 iglesias para los 41.000 vecinos que componen la ciudad, se presenta como la que acumula más templos por habitante de todo el país.