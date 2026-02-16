Coca-Cola reúne en Dos Hermanas a 450 profesionales en su encuentro anual de operaciones del Área Sur

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) celebró el pasado viernes en Dos Hermanas su encuentro anual más relevante del Área Sur, una cita estratégica que ha reunido a la fuerza de ventas y a los distribuidores de Andalucía Occidental y Extremadura.

Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas / El Correo

La Ciudad del Conocimiento ha sido el escenario elegido para albergar esta jornada, que ha congregado a cerca de 450 asistentes entre equipos internos y distribuidores, consolidando a la localidad nazarena como punto de referencia para eventos empresariales de gran formato.

Durante el encuentro se han presentado: Los proyectos clave

Las prioridades y los objetivos estratégicos de 2026 Marcando la hoja de ruta que guiará la actividad de la compañía en la región a lo largo del próximo ejercicio.

CCEP ha contado además con la bienvenida institucional del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García, acompañado por miembros de su equipo de gobierno: la concejal de Innovación y Promoción Económica, Carmen Gil Ortega, y el teniente de alcalde delegado municipal de Cohesión Social, Juan Pedro Rodríguez García. Su presencia ha reforzado el vínculo entre la compañía y el tejido institucional y económico del municipio.