Denuncian una enorme montaña de escombros junto a Torneo: "Parece un vertedero improvisado"

La acumulación de restos de obra en un solar frente a la gasolinera del Paseo de Torneo genera impacto visual en esta zona junto al centro de la capital

Imagen de los escombros en la calle Torneo.

Imagen de los escombros en la calle Torneo. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

En el Paseo de Torneo en Sevilla, frente a la gasolinera situada en la cabecera del paseo, se acumula desde hace días una gran cantidad de restos de obra en un solar visible desde uno de los principales accesos a la ciudad, una circunstancia que ha denunciado el Grupo Municipal Socialista, que exige al Gobierno municipal que aclare el origen de esos escombros y el calendario previsto para su retirada.

Los escombros en Torneo.

Los escombros en Torneo. / El Correo

Los socialistas preguntan si los materiales proceden de las obras del Tranvibús en el centro y si existen autorizaciones y controles ambientales para su depósito en ese espacio. También reclaman que se expliquen las medidas adoptadas para evitar molestias y posibles riesgos para la salud, así como la restauración del terreno una vez se retiren los restos.

Lugar donde se encuentra en el entorno de Torneo.

Lugar donde se encuentra en el entorno de Torneo. / El Correo

Acceso estratégico a Sevilla

El solar, según indica el Grupo Socialista, en su día fue dado en concesión para un equipamiento cultural, se habían acopiado previamente materiales de obra, a lo que se ha sumado en los últimos días una gran cantidad de escombros, "proyectando una imagen poco adecuada en uno de los principales accesos a la ciudad desde Huelva y el Aljarafe".

Su ubiación está en frente de la gasolinera.

Su ubicación se encuentra enfrente de la gasolinera. / El Correo

“El Paseo de Torneo es una puerta de acceso estratégica a Sevilla y no puede parecer un vertedero improvisado”, señala la concejala socialista Myriam Díaz, que insiste en que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez, responsabilidad ambiental y comunicación clara hacia los vecinos.

