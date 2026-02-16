Denuncian una enorme montaña de escombros junto a Torneo: "Parece un vertedero improvisado"

En el Paseo de Torneo en Sevilla, frente a la gasolinera situada en la cabecera del paseo, se acumula desde hace días una gran cantidad de restos de obra en un solar visible desde uno de los principales accesos a la ciudad, una circunstancia que ha denunciado el Grupo Municipal Socialista, que exige al Gobierno municipal que aclare el origen de esos escombros y el calendario previsto para su retirada.

Los escombros en Torneo. / El Correo

Los socialistas preguntan si los materiales proceden de las obras del Tranvibús en el centro y si existen autorizaciones y controles ambientales para su depósito en ese espacio. También reclaman que se expliquen las medidas adoptadas para evitar molestias y posibles riesgos para la salud, así como la restauración del terreno una vez se retiren los restos.

Lugar donde se encuentra en el entorno de Torneo. / El Correo

Acceso estratégico a Sevilla

El solar, según indica el Grupo Socialista, en su día fue dado en concesión para un equipamiento cultural, se habían acopiado previamente materiales de obra, a lo que se ha sumado en los últimos días una gran cantidad de escombros, "proyectando una imagen poco adecuada en uno de los principales accesos a la ciudad desde Huelva y el Aljarafe".

Su ubicación se encuentra enfrente de la gasolinera. / El Correo

“El Paseo de Torneo es una puerta de acceso estratégica a Sevilla y no puede parecer un vertedero improvisado”, señala la concejala socialista Myriam Díaz, que insiste en que el Ayuntamiento debe actuar con rapidez, responsabilidad ambiental y comunicación clara hacia los vecinos.