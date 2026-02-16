Autorización definitiva para el nuevo barrio del Puerto de Sevilla: albergará 700 viviendas en torres de 14 plantas

El Distrito Urbano Portuario está más cerca de ser una realidad después de que la Junta de Andalucía haya aprobado definitivamente la Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo de este proyecto que se sitúa en los terrenos comprendidos entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, y la avenida de La Raza de Sevilla y la dársena.

Este proyecto, liderado por la Autoridad Portuaria, albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros.

"Nuevo polo comercial, económico y social"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que, con este Plan Especial, la ciudad de Sevilla “se abrirá nuevamente al río Guadalquivir y permitirá que los sevillanos miren y vivan su río con esta operación de integración puerto-ciudad”. Además, ha destacado el poder transformador de esta intervención, que “va a convertir espacios que estaban en desuso en un nuevo polo comercial, económico y social”.

Por último, ha resaltado que su aprobación es un ejemplo del “camino rápido y ágil que ha dispuesto la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para favorecer proyectos clave para el desarrollo de Andalucía”. En ese sentido, ha sido cuestión de semanas desde que a finales de año se entregara el documento final a la Consejería de Fomento para su aprobación definitiva. Por último, ha agradecido el enorme trabajo de la Autoridad Portuaria de Sevilla, a través de su presidente, Rafael Carmona, para que “este proyecto transformador de la ciudad pueda ser una realidad”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha calificado este hito “como un gran avance en la transformación del puerto que coincide con la conmemoración de los cien años del ámbito, la corta de Tablada y el Puente de Hierro, infraestructuras que supusieron la modernización del puerto de principios del siglo XX”.

Varios reveses hasta su aprobación

Este proyecto se ha encontrado con algunos inconvenientes desde que se presentó. Vecinos del entorno se han mostrado contrarios a este nuevo desarrollo urbanístico por el impacto que pueda tener el aumento de población en la zona y el previsible aumento de vehículos que podrían empeorar un problema ya acuciante en la zona como es el de la movilidad.

El Gobierno municipal aprobó este proyecto con el respaldo de VOX, en un proceso que tampoco ha estado exento de dificultades, ya que en marzo de 2024 la oposición tumbó el proyecto alegando que no se contaba con el respaldo de los vecinos.