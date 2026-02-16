Sevilla
Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Brenes
Emergencias 112 ha recibido un aviso esta mañana donde se informaba de que una casa se encontraba en llamas en la calle Federico García Lorca
Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad sevillana de Brenes, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Alrededor de las 11:25 horas, el 112 ha recibido un aviso de los Bomberos de la Diputación de Sevilla al encontrarse una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca de este municipio, en la que podría haber personas atrapadas. Rápidamente, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, así como a varios efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Brenes.
Los bomberos del parque de La Rinconada confirmaron que, a su llegada, localizaron el cuerpo de una persona fallecida en la primera planta del citado inmueble. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de este hombre.
- Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
- Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
- Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
- Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más
- Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana
- Aviso amarillo por fuertes vientos en Sevilla de hasta 70 kilómetros hora