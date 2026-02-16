Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Brenes

Emergencias 112 ha recibido un aviso esta mañana donde se informaba de que una casa se encontraba en llamas en la calle Federico García Lorca

Bomberos de la Diputación de Sevilla

Bomberos de la Diputación de Sevilla / MARÍA JOSÉ LÓPEZ / Europa Press

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Un hombre ha fallecido tras el incendio de una vivienda registrado esta mañana en la localidad sevillana de Brenes, según ha informado el servicio de Emergencias 112.

Alrededor de las 11:25 horas, el 112 ha recibido un aviso de los Bomberos de la Diputación de Sevilla al encontrarse una casa ardiendo en la calle Federico García Lorca de este municipio, en la que podría haber personas atrapadas. Rápidamente, se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero al lugar, así como a varios efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local Protección Civil de Brenes.

Los bomberos del parque de La Rinconada confirmaron que, a su llegada, localizaron el cuerpo de una persona fallecida en la primera planta del citado inmueble. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de este hombre.

