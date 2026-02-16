La Fiscalía archiva la denuncia de Facua contra Icónica y el Ayuntamiento de Sevilla: "No hay irregularidades"

Carpetazo a la denuncia de Facua contra Icónica. El Ministerio Público ha decretado el archivo íntegro de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción contra Green Cow Music, promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest, y contra el Ayuntamiento de Sevilla. El documento concluye que no existen hechos que revistan carácter delictivo, descarta cualquier irregularidad en la organización del festival y señala el respeto al patrimonio con el que se desarrolla este evento.

Así lo ha comunicado la promotora musical a través de un comunicado en el que afirma que "la Fiscalía no aprecia indicios de delitos relacionados con el patrimonio histórico ni de publicidad engañosa, como ha sostenido Facua insistentemente en medios de comunicación, dañando así la reputación de este evento. El Ministerio Público señala que todo se ha realizado conforme a la normativa vigente y subraya que en el desarrollo del Festival no existe daño ni riesgo para el patrimonio histórico. Ante la inexistencia de derribo, alteración o perjuicio alguno sobre la Plaza de España o su entorno, la Fiscalía también descarta cualquier tipo penal relacionado con bienes protegidos".

"El dictamen también confirma que la preventa de entradas es plenamente lícita", abunda la nota de Green Cow. "La normativa de consumo permite ofrecer servicios futuros siempre que se proporcione información veraz y exista derecho de reembolso si el evento no llega a celebrarse. Icónica Santalucía Sevilla Fest cumple estos requisitos, incluyendo condiciones claras de devolución y seguros específicos de cancelación". En su comunicado, la promotora ha recordado que en su archivo la Fiscalía añade que el calendario administrativo de este tipo de espectáculos haría inviable su celebración si la venta de entradas dependiera de la autorización final, que, por normativa, solo puede concederse semanas antes del inicio de la actividad.

El decreto destaca también que el festival, según el comunicado, "cuenta con un sólido marco administrativo". "Green Cow Music ha presentado en plazo y forma la solicitud anual de ocupación de vía pública, tal y como exige la ordenanza municipal para eventos en entornos protegidos. Además, el festival ha sido declarado de interés público y turístico por los distintos equipos de gobierno municipales desde 2022, lo que demuestra la voluntad de desarrollar dicho proyecto, procurando unas mínimas garantías para su celebración, siempre supeditada a la licencia que debe conceder la Gerencia de Urbanismo. La Fiscalía recuerda, además, que la Gerencia ha otorgado autorizaciones para todas las ediciones anteriores (2022, 2023, 2024 y 2025), constatándose una trayectoria sin incidencias".

Tercera denuncia archvada contra el Festival

Con ésta, se trata de la tercera denuncia contra el Festival archivada por falta de causa. El pasado diciembre, la Fiscalía ya archivó la denuncia promovida por Concert Music y ratificó que la celebración de este evento no es fruto de ninguna "resolución arbitraria" ni se han "omitido trámites esenciales", incidiendo en la plena legalidad de las actuaciones. En este caso, según la nota de Green Cow, "la denuncia de Concert Music también fue ampliamente publicada en determinados medios de comunicación en los meses previos a su propia presentación, dañando la reputación pública del festival. Junto a ello, fue igualmente archivada, por falta de fundamento, una denuncia por las afecciones del festival a la avifauna del Parque de María Luisa".

Green Cow Music, empresa sevillana que promueve el festival, estudia acciones legales por competencia desleal contra las empresas que han tratado de menoscabar la reputación del festival con acusaciones que se han demostrado infundadas y que han sido archivadas sucesivamente por la Fiscalía.