Grupo Fonsán afianza su liderazgo en construcción especializada con una cartera superior a 150 millones

La constructora sevillana impulsa su expansión territorial, diversifica negocio y fortalece su solvencia financiera en el marco de su crecimiento nacional

De izquierda a derecha, Enrique Sánchez, director general de Fonsán, Elvira Iglesias, directora financiera de Grupo Fonsán y Eusebio Cano, CEO de Grupo Fonsán

De izquierda a derecha, Enrique Sánchez, director general de Fonsán, Elvira Iglesias, directora financiera de Grupo Fonsán y Eusebio Cano, CEO de Grupo Fonsán / El Correo

El Correo

El Correo

Grupo Fonsán cierra 2025 con más de 150 millones de euros de cartera contratada, consolidando un salto de escala dentro de su Plan Estratégico 2024–2028. Este logro marca un punto de inflexión en la trayectoria del grupo y refuerza su posicionamiento como operador nacional de referencia en construcción especializada, con capacidad técnica, solvencia estructural y visión a largo plazo.

El Plan Estratégico 2024–2028 se concibió como una hoja de ruta para fortalecer la estructura organizativa, ampliar la presencia territorial y consolidar un modelo de crecimiento rentable y sostenible. Los resultados de 2025 confirman la solidez y coherencia de esta estrategia.

Especialización como ventaja competitiva

El crecimiento de Grupo Fonsán se ha construido sobre la especialización en obra civil, construcción industrial y obra marítima y portuaria, sectores clave para la modernización de infraestructuras estratégicas. La compañía ha consolidado un modelo basado en rigor técnico, eficiencia en la ejecución y fiabilidad operativa, lo que le permite afrontar proyectos de elevada complejidad y alto impacto estructural.

En Grupo Fonsán entendemos la construcción como un ejercicio de especialización, responsabilidad y respeto. Nuestra trayectoria se ha consolidado desde el rigor técnico y el conocimiento profundo de la obra, con una forma de trabajar basada en la confianza y el cumplimiento. Somos respetados por nuestra coherencia y respetuosos porque situamos a las personas en el centro de cada decisión.

Eusebio Cano

— CEO Grupo Fonsán

Expansión nacional y capilaridad territorial

La diversificación geográfica ha sido clave en este crecimiento. Durante 2025, el grupo reforzó su presencia en Galicia, Madrid y Levante, zonas con alta actividad inversora y relevancia estratégica en infraestructuras.

En este contexto, Grupo Fonsán inauguró una nueva delegación en Málaga, consolidando su implantación en Andalucía y ampliando su capacidad operativa en el sur peninsular. Esta apertura responde a una visión de proximidad, generación de valor local y consolidación como operador con verdadera estructura nacional.

Paralelamente, la compañía ha ampliado su actividad incorporando proyectos de edificación residencial y de lujo, segmentos que aportan estabilidad, diversificación de riesgo y alto valor añadido. Esta estrategia refuerza la resiliencia del grupo y consolida un modelo equilibrado entre grandes infraestructuras y proyectos singulares, capaz de adaptarse a los ciclos del sector.

Solidez financiera y sostenibilidad

Más allá del crecimiento económico, Grupo Fonsán reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la generación de empleo cualificado y la modernización del entorno en el que opera. La compañía mantiene una posición financiera sólida, apoyada por un pool bancario consolidado con las principales entidades del país, lo que garantiza solvencia y estabilidad para ejecutar su cartera de proyectos.

El inicio de 2026 con una cartera consolidada aporta un escenario más seguro, aunque la ejecución de obra exige una estructura financiera alineada con el ritmo de los proyectos. Contar con un pool bancario adaptado asegura liquidez inmediata y respaldo al circulante, lo que permite atender con solvencia el día a día de la obra.

Elvira Iglesias

— Directora Financiera de Grupo Fonsán.

En palabras de Enrique Sánchez de Castro, Director General, “superar los 150 millones de euros de cartera supone consolidar un salto cualitativo como organización. Hemos fortalecido nuestra estructura, ampliado nuestra presencia territorial y diversificado nuestras líneas de negocio, manteniendo intactos nuestros valores: especialización, solvencia y excelencia. Nuestro objetivo no es solo crecer, sino consolidarnos como una empresa tractora capaz de aportar valor real al desarrollo de infraestructuras estratégicas y al progreso económico. El Plan Estratégico 2024–2028 nos está permitiendo construir una compañía más fuerte, diversificada y preparada para competir al máximo nivel.”

Proyección 2028: liderazgo sostenible

Con una cartera sólida, implantación nacional reforzada y modelo diversificado, Grupo Fonsán avanza con determinación hacia 2028 con una ambición clara: consolidar su liderazgo técnico, ganar dimensión estructural y seguir siendo un actor relevante en el desarrollo de infraestructuras y proyectos de alto valor añadido en España.

