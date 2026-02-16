Guía Repsol 2026: Kinu Sevilla consigue un Sol y Andalucía suma nueve nuevos restaurantes
Sevilla incorpora una distinción en una edición en la que Málaga, Cádiz y Jaén también ganan Soles
La Guía Repsol 2026 ha vuelto a situar a la gastronomía española en el centro del panorama culinario con la entrega de 83 nuevos Soles: 3 Tres Soles, 11 Dos Soles y 69 Un Sol. Una gala celebrada bajo el lema “Sigamos probando cosas nuevas” y en la que Andalucía destaca un año más entre las comunidades con mayor presencia, sumando un total de 77 restaurantes reconocidos. En Sevilla, como novedad ha sido premiado con un Sol Kinu Sevilla.
Los nuevos soles en Andalucía
Con las nuevas incorporaciones de esta edición, la Guía Repsol 2026 alcanza los 808 restaurantes distinguidos en toda España y Andorra: 46 con Tres Soles, 173 con Dos Soles y 589 con Un Sol. A continuación, el listado completo de los nuevos establecimientos galardonados este año, en Andalucía con 1 de Sevilla, 3 de Cádiz, 4 de Málaga y 1 de Jaén.
⭐⭐⭐ Tres Soles
- A Tafona. Santiago de Compostela (A Coruña).
- Ramón Freixa Atelier. Madrid.
- Voro. Capdepera (Mallorca).
⭐⭐ Dos Soles
- Barahonda. Yecla (Murcia).
- Bascoat. Madrid.
- Callizo. Ainsa-Sobrarbe (Huesca).
- Dos Palillos. Barcelona.
- Dromo. Badajoz.
- Fierro. Valencia.
- La Bicicleta. Entrambasaguas (Cantabria).
- Mesón Sabor Andaluz. Alcalá del Valle (Cádiz).
- San Hô. Adeje (Tenerife).
- Smoked Room. Madrid.
- Vandelvira. Baeza (Jaén).
⭐ Un Sol
- 2 Estaciones. Valencia.
- 539, Plats Forts. Puigcerdá (Girona).
- Alberte. Vigo (Pontevedra).
- Amar Barcelona. Barcelona.
- Aquiara. Ciutadella (Menorca).
- Arrope. Rueda (Valladolid).
- Asador Nicolás. Tolosa (Gipuzkoa).
- Ausiàs. Pedreguer (Alicante).
- Back. Marbella (Málaga).
- Bancal. Madrid.
- Baudilio. Valderrobres (Teruel).
- Besta. Barcelona.
- Blossom. Málaga.
- Cervus. Reus (Tarragona).
- Cocina Cabal. Oviedo (Asturias).
- Cráter Identidad Canaria. Adeje (Tenerife).
- Desborre. Madrid.
- Dvisi. Palamós (Girona).
- El Bar Old School Food. Mérida (Badajoz).
- El Bar Valladolid. Valladolid.
- El Baret Wine Bar. Murcia.
- El de Alberto. A Coruña.
- El Paladar by Zuriñe García. Portugalete (Bizkaia).
- El Portal de Albarracín. Albarracín (Teruel).
- Eldelmar. Barcelona.
- Emi. Madrid.
- Erre Que Erre. Ibi (Alicante).
- Farigola & Menta. Torrent (Valencia).
- Fontané. Sant Julià de Ramis (Girona).
- Galino Pueyo. Tardienta (Huesca).
- Gunnen. A Coruña.
- Halconeras de Sancho IV. Funes (Navarra).
- Haydée by Víctor Suárez. La Orotava (Tenerife).
- Hispano 1926. Murcia.
- Itzuli. Donostia (Gipuzkoa).
- Kinu Sevilla. Sevilla.
- La Carboná. Jerez de la Frontera (Cádiz).
- La Casa de los Abuelos. Jumilla (Murcia).
- Lilium. Arrecife (Lanzarote).
- Los 33. Madrid.
- Marangels. Sant Gregori (Girona).
- Mare. Cádiz.
- Marna. Pontevedra.
- Miguel González. Ourense.
- Moderna Tradición. Logroño (La Rioja).
- Moral. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
- Narbasu. Piloña (Asturias).
- Nardi. Hervás (Cáceres).
- O Secadeiro. Outes (A Coruña).
- Otoro Jukusei. Madrid.
- Pascua. Salamanca.
- Prodigi. Barcelona.
- Promesa. Málaga.
- Quintaforca. Nulles (Tarragona).
- Ramón Freixa Tradición. Madrid.
- Reina XIV. La Granja de San Ildefonso (Segovia).
- Revés Bistro. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).
- Simposio. San Antonio de Benagéber (Valencia).
- Sisè. Lleida.
- Snob Cocktail&Food. Pamplona-Iruña (Navarra).
- Sukaldean Aitor Santamaria. Donostia (Gipuzkoa).
- Sutan. Hondarribia (Gipuzkoa).
- Tierra y Vino. Samaniego (Araba).
- Tragatá Málaga. Málaga.
- Trèsde. Madrid.
- Troqué. Adeje (Tenerife).
- Veratus. Jarandilla de la Vera (Cáceres).
- Vértigo. Sober (Lugo).
- Ibaya. Canillo (Principado de Andorra).
Las nuevas propuestas andaluzas reflejan el momento dulce que vive la cocina de la región, cada vez más conectada con el territorio y la identidad propia.
- Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
- El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
- Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
- Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
- Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
- Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más
- Así son los 63 nuevos autobuses con los que Tussam moderniza su flota
- Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana