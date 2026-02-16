Guía Repsol 2026: Kinu Sevilla consigue un Sol y Andalucía suma nueve nuevos restaurantes

La Guía Repsol 2026 ha vuelto a situar a la gastronomía española en el centro del panorama culinario con la entrega de 83 nuevos Soles: 3 Tres Soles, 11 Dos Soles y 69 Un Sol. Una gala celebrada bajo el lema “Sigamos probando cosas nuevas” y en la que Andalucía destaca un año más entre las comunidades con mayor presencia, sumando un total de 77 restaurantes reconocidos. En Sevilla, como novedad ha sido premiado con un Sol Kinu Sevilla.

Los nuevos soles en Andalucía

Con las nuevas incorporaciones de esta edición, la Guía Repsol 2026 alcanza los 808 restaurantes distinguidos en toda España y Andorra: 46 con Tres Soles, 173 con Dos Soles y 589 con Un Sol. A continuación, el listado completo de los nuevos establecimientos galardonados este año, en Andalucía con 1 de Sevilla, 3 de Cádiz, 4 de Málaga y 1 de Jaén.

⭐⭐⭐ Tres Soles

A Tafona . Santiago de Compostela (A Coruña).

. Santiago de Compostela (A Coruña). Ramón Freixa Atelier . Madrid.

. Madrid. Voro. Capdepera (Mallorca).

⭐⭐ Dos Soles

Barahonda . Yecla (Murcia).

. Yecla (Murcia). Bascoat . Madrid.

. Madrid. Callizo . Ainsa-Sobrarbe (Huesca).

. Ainsa-Sobrarbe (Huesca). Dos Palillos . Barcelona.

. Barcelona. Dromo . Badajoz.

. Badajoz. Fierro . Valencia.

. Valencia. La Bicicleta . Entrambasaguas (Cantabria).

. Entrambasaguas (Cantabria). Mesón Sabor Andaluz . Alcalá del Valle (Cádiz).

. Alcalá del Valle (Cádiz). San Hô . Adeje (Tenerife).

. Adeje (Tenerife). Smoked Room . Madrid.

. Madrid. Vandelvira. Baeza (Jaén).

⭐ Un Sol

2 Estaciones . Valencia.

. Valencia. 539, Plats Forts . Puigcerdá (Girona).

. Puigcerdá (Girona). Alberte . Vigo (Pontevedra).

. Vigo (Pontevedra). Amar Barcelona . Barcelona.

. Barcelona. Aquiara . Ciutadella (Menorca).

. Ciutadella (Menorca). Arrope . Rueda (Valladolid).

. Rueda (Valladolid). Asador Nicolás . Tolosa (Gipuzkoa).

. Tolosa (Gipuzkoa). Ausiàs . Pedreguer (Alicante).

. Pedreguer (Alicante). Back . Marbella (Málaga).

. Marbella (Málaga). Bancal . Madrid.

. Madrid. Baudilio . Valderrobres (Teruel).

. Valderrobres (Teruel). Besta . Barcelona.

. Barcelona. Blossom . Málaga.

. Málaga. Cervus . Reus (Tarragona).

. Reus (Tarragona). Cocina Cabal . Oviedo (Asturias).

. Oviedo (Asturias). Cráter Identidad Canaria . Adeje (Tenerife).

. Adeje (Tenerife). Desborre . Madrid.

. Madrid. Dvisi . Palamós (Girona).

. Palamós (Girona). El Bar Old School Food . Mérida (Badajoz).

. Mérida (Badajoz). El Bar Valladolid . Valladolid.

. Valladolid. El Baret Wine Bar . Murcia.

. Murcia. El de Alberto . A Coruña.

. A Coruña. El Paladar by Zuriñe García . Portugalete (Bizkaia).

. Portugalete (Bizkaia). El Portal de Albarracín . Albarracín (Teruel).

. Albarracín (Teruel). Eldelmar . Barcelona.

. Barcelona. Emi . Madrid.

. Madrid. Erre Que Erre . Ibi (Alicante).

. Ibi (Alicante). Farigola & Menta . Torrent (Valencia).

. Torrent (Valencia). Fontané . Sant Julià de Ramis (Girona).

. Sant Julià de Ramis (Girona). Galino Pueyo . Tardienta (Huesca).

. Tardienta (Huesca). Gunnen . A Coruña.

. A Coruña. Halconeras de Sancho IV . Funes (Navarra).

. Funes (Navarra). Haydée by Víctor Suárez . La Orotava (Tenerife).

. La Orotava (Tenerife). Hispano 1926 . Murcia.

. Murcia. Itzuli . Donostia (Gipuzkoa).

. Donostia (Gipuzkoa). Kinu Sevilla . Sevilla.

. Sevilla. La Carboná . Jerez de la Frontera (Cádiz).

. Jerez de la Frontera (Cádiz). La Casa de los Abuelos . Jumilla (Murcia).

. Jumilla (Murcia). Lilium . Arrecife (Lanzarote).

. Arrecife (Lanzarote). Los 33 . Madrid.

. Madrid. Marangels . Sant Gregori (Girona).

. Sant Gregori (Girona). Mare . Cádiz.

. Cádiz. Marna . Pontevedra.

. Pontevedra. Miguel González . Ourense.

. Ourense. Moderna Tradición . Logroño (La Rioja).

. Logroño (La Rioja). Moral . Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).

. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Narbasu . Piloña (Asturias).

. Piloña (Asturias). Nardi . Hervás (Cáceres).

. Hervás (Cáceres). O Secadeiro . Outes (A Coruña).

. Outes (A Coruña). Otoro Jukusei . Madrid.

. Madrid. Pascua . Salamanca.

. Salamanca. Prodigi . Barcelona.

. Barcelona. Promesa . Málaga.

. Málaga. Quintaforca . Nulles (Tarragona).

. Nulles (Tarragona). Ramón Freixa Tradición . Madrid.

. Madrid. Reina XIV . La Granja de San Ildefonso (Segovia).

. La Granja de San Ildefonso (Segovia). Revés Bistro . Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).

. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria). Simposio . San Antonio de Benagéber (Valencia).

. San Antonio de Benagéber (Valencia). Sisè . Lleida.

. Lleida. Snob Cocktail&Food . Pamplona-Iruña (Navarra).

. Pamplona-Iruña (Navarra). Sukaldean Aitor Santamaria . Donostia (Gipuzkoa).

. Donostia (Gipuzkoa). Sutan . Hondarribia (Gipuzkoa).

. Hondarribia (Gipuzkoa). Tierra y Vino . Samaniego (Araba).

. Samaniego (Araba). Tragatá Málaga . Málaga.

. Málaga. Trèsde . Madrid.

. Madrid. Troqué . Adeje (Tenerife).

. Adeje (Tenerife). Veratus . Jarandilla de la Vera (Cáceres).

. Jarandilla de la Vera (Cáceres). Vértigo . Sober (Lugo).

. Sober (Lugo). Ibaya. Canillo (Principado de Andorra).

Las nuevas propuestas andaluzas reflejan el momento dulce que vive la cocina de la región, cada vez más conectada con el territorio y la identidad propia.