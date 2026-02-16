Homicidio en Dos Hermanas: dos detenidos por la Policía Nacional tras una agresión mortal a un joven

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas a dos personas por su presunta participación en un homicidio, dentro de la denominada operación Emisario. La investigación ha permitido identificar y localizar al supuesto autor de la agresión mortal y a su pareja, también detenida por su presunta implicación en los hechos.

El suceso se remonta al 11 de enero, cuando un viandante encontró a la víctima malherida en una zona de estacionamiento de un edificio abandonado a pie de la carretera Nacional IV, a la altura de la localidad nazarena. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos policiales y servicios sanitarios, que lo trasladaron al hospital. El joven ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció a los pocos días debido a la gravedad de las lesiones.

Según ha informado la Policía Nacional, el caso ha sido dirigido por el grupo de Policía Judicial de Dos Hermanas. El avance del esclarecimiento se apoyó en el procesamiento minucioso de la escena, la toma de declaraciones y el análisis de distintos sistemas de grabación de seguridad, un trabajo que culminó con la identificación y detención de los sospechosos.

Los arrestados han pasado ya a disposición judicial. La Autoridad Judicial ha decretado prisión para el presunto autor del homicidio, mientras que para la segunda detenida se ha acordado la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado cada quince días.