Torrijas y pestiños para los turistas: los hoteles de Sevilla promocionarán los dulces tradicionales de los conventos
La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS ) y la Hermandad de La Antigua unen fuerzas para poner en valor la repostería de clausura como parte del patrimonio gastronómico de la ciudad
La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) junto con la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua han impulsado una iniciativa para que los establecimientos hoteleros de Sevilla promocionen y comercialicen los dulces elaborados en los conventos de la ciudad , contribuyendo a visibilizar estos productos artesanos como parte del legado cultural de la ciudad.
El proyecto se ha presentado en un acto al que ha contado con la presencia de la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax y el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, Manuel García Preciados
Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) destacó el doble valor de la propuesta: "Es algo que como motor turístico es extraordinario, pero no queríamos quedarnos ahí. También buscamos acercar a los propios sevillanos a sus productos más arraigados, a ese patrimonio dulce que muchas veces tenemos más cerca de lo que creemos y al que, sin embargo, no estamos acostumbrados a recurrir"
Más allá del turismo: un compromiso con los conventos
Manuel García Preciados, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, subrayó durante el acto el alcance solidario de la campaña: "Esta iniciativa no es solo una forma de acercar un trozo de Sevilla al visitante, es también cumplir con los fines de nuestra hermandad que es ayudar a quienes más lo necesitan. Desde aquí animamos a la sociedad civil a que siga apoyando a los conventos de clausura".
Con motivo de la Cuaresma y la proximidad de la Semana Santa, temporada de gran afluencia de visitantes en la capital hispalense, los conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla se encuentran elaborando las especialidades propias de este período litúrgico, como torrijas o pestiños, entre otras delicias tradicionales.
La iniciativa nace del convenio firmado en 2023 entre la Asociación de Hoteles y la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, y tiene una doble vocación: apoyar económicamente a más de una treintena de conventos de clausura de Sevilla y, al mismo tiempo, convertir sus elaboraciones en un producto cultural y turístico de primer orden.
El acto, celebrado en el Hotel Don Ramón, incluyó una ceremonia de reconocimiento a los establecimientos más comprometidos con la iniciativa. Se entregó el galardón Hotel Solidario, un distintivo que premia la labor de aquellos hoteles que han destacado por su respaldo a los conventos de clausura de la ciudad, entre los que se encuentran el Hotel Querencia de Sevilla y el propio Hotel Don Ramón.
