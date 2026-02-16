Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas normas patinetesPregón Manu SánchezJuicio enfermeraAbde BetisNotas jugadores BetisCambio del tiempoActuación Bizcocho SevillaNuevos autobuses Tussam
instagramlinkedin

Torrijas y pestiños para los turistas: los hoteles de Sevilla promocionarán los dulces tradicionales de los conventos

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS ) y la Hermandad de La Antigua unen fuerzas para poner en valor la repostería de clausura como parte del patrimonio gastronómico de la ciudad

Presentación de la nueva campaña de promoción de ventas de dulces de conventos de clausuras

Presentación de la nueva campaña de promoción de ventas de dulces de conventos de clausuras / Felipe Marín Alonso

Felipe Marín Alonso

Felipe Marín Alonso

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) junto con la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua han impulsado una iniciativa para que los establecimientos hoteleros de Sevilla promocionen y comercialicen los dulces elaborados en los conventos de la ciudad , contribuyendo a visibilizar estos productos artesanos como parte del legado cultural de la ciudad.

El proyecto se ha presentado en un acto al que ha contado con la presencia de la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax y el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, Manuel García Preciados

Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) destacó el doble valor de la propuesta: "Es algo que como motor turístico es extraordinario, pero no queríamos quedarnos ahí. También buscamos acercar a los propios sevillanos a sus productos más arraigados, a ese patrimonio dulce que muchas veces tenemos más cerca de lo que creemos y al que, sin embargo, no estamos acostumbrados a recurrir"

Más allá del turismo: un compromiso con los conventos

Manuel García Preciados, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, subrayó durante el acto el alcance solidario de la campaña: "Esta iniciativa no es solo una forma de acercar un trozo de Sevilla al visitante, es también cumplir con los fines de nuestra hermandad que es ayudar a quienes más lo necesitan. Desde aquí animamos a la sociedad civil a que siga apoyando a los conventos de clausura".

Con motivo de la Cuaresma y la proximidad de la Semana Santa, temporada de gran afluencia de visitantes en la capital hispalense, los conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla se encuentran elaborando las especialidades propias de este período litúrgico, como torrijas o pestiños, entre otras delicias tradicionales.

La iniciativa nace del convenio firmado en 2023 entre la Asociación de Hoteles y la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, y tiene una doble vocación: apoyar económicamente a más de una treintena de conventos de clausura de Sevilla y, al mismo tiempo, convertir sus elaboraciones en un producto cultural y turístico de primer orden.

Noticias relacionadas y más

Presentación de la nueva campaña de promoción de ventas de dulces de conventos de clausuras

Presentación de la nueva campaña de promoción de ventas de dulces de conventos de clausuras / Felipe Marín Alonso

El acto, celebrado en el Hotel Don Ramón, incluyó una ceremonia de reconocimiento a los establecimientos más comprometidos con la iniciativa. Se entregó el galardón Hotel Solidario, un distintivo que premia la labor de aquellos hoteles que han destacado por su respaldo a los conventos de clausura de la ciudad, entre los que se encuentran el Hotel Querencia de Sevilla y el propio Hotel Don Ramón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el Maratón de Sevilla: comunica a horas de su inicio que tendrá medallas de madera 'por el temporal
  2. El restaurante secreto de Sevilla en el que Lopera siempre reservaba la misma mesa: el paraíso del pescado que pocos conocen
  3. Una mujer hospitalizada tras caer de lleno una palmera encima de su coche en la Avenida Kansas City
  4. Llegada de infarto en el Zurich Maratón de Sevilla: Kitata gana a Hiyrden por milímetros
  5. Nuevas normas para los patinetes: suben las multas y limitan dónde aparcar
  6. Más viviendas y menos comercios: los nuevos barrios de Sevilla Este o Palmas Altas se transforman con 2.000 pisos más
  7. Caen varios árboles en la calle San Jacinto de Triana a causa del viento de la borrasca Oriana
  8. Aviso amarillo por fuertes vientos en Sevilla de hasta 70 kilómetros hora

El empresario Sayago reconoce la trama irregular de cobro de ayudas de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla: "Estoy arrepentido"

El empresario Sayago reconoce la trama irregular de cobro de ayudas de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla: "Estoy arrepentido"

El alcalde de Sevilla responde a las quejas por el polémico festival electrónico de La Cartuja: cobrará más tasa y pide un informe sobre el ruido

Accidente mortal en la SE-40: muere una persona tras chocar un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra

Accidente mortal en la SE-40: muere una persona tras chocar un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra

Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Brenes

Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Brenes

Torrijas y pestiños para los turistas: los hoteles de Sevilla promocionarán los dulces tradicionales de los conventos

Torrijas y pestiños para los turistas: los hoteles de Sevilla promocionarán los dulces tradicionales de los conventos

Homicidio en Dos Hermanas: dos detenidos por la Policía Nacional tras una agresión mortal a un joven

Homicidio en Dos Hermanas: dos detenidos por la Policía Nacional tras una agresión mortal a un joven

Autorización definitiva para el nuevo barrio del Puerto de Sevilla: albergará 700 viviendas en torres de 14 plantas

Autorización definitiva para el nuevo barrio del Puerto de Sevilla: albergará 700 viviendas en torres de 14 plantas

Sevilla aprueba un plan de choque de 10 millones en 30 calles llenas de socavones y destrozos por el temporal

Sevilla aprueba un plan de choque de 10 millones en 30 calles llenas de socavones y destrozos por el temporal
Tracking Pixel Contents