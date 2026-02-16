José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla: "Lo bonito es que las vísperas hagan su estación de penitencia por el barrio"

José Ángel Saiz Meneses (Cuenca, 1956) cumple en 2026 cinco años al frente de la Archidiócesis de Sevilla, a la que se ha adaptado con total normalidad tras su paso por Tarrasa. El representante del Vaticano atiende a la prensa en una ajetreada mañana a las puertas de la Cuaresma, cuando la ciudad inaugura una de sus épocas más intensas. En Palacio entra y sale gente de forma constante, pero conforme se suben las plantas, la tranquilidad se impone. El arzobispo recibe con una sonrisa mientras ultima sus publicaciones en redes sociales, en las que se maneja con total soltura. Allí, en un sillón, contesta las preguntas de forma pausada pero sin titubeos.

Pregunta. Como representante de la Iglesia Católica aquí en Sevilla, ¿cómo enfrentó el caso de Sandra, la chica que se quitó la vida por un presunto caso de acoso escolar en las Irlandesas Loreto?

Respuesta. Es una tragedia y un dolor inmenso, sobre todo para los padres y para ella. La situación que estaría viviendo... Son situaciones muy complejas y, a veces, la aplicación de los protocolos no es tan sencilla. Yo no lo puedo juzgar, tendría que tener todos los datos para poder emitir un juicio. Lo único que hice fue rezar por el eterno descanso de ella y por los padres y estar atento por si hay alguna cosa que podemos ayudar y hacer. Son situaciones muy dolorosas y hay que prevenirlas. Con el bullying hay que estar atentos.

P. Sevilla ha sido la responsable de gestionar el caso del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de un supuesto delito de abusos sexuales. ¿Cómo se gestiona?

R. Hay una denuncia, hay una investigación previa y hemos de respetar la presunción de inocencia. De momento no hay nada más. La Santa Sede aceptó la jubilación, porque la había hecho hacía un año y ahora está llevando a cabo una investigación. A la víctima se le hace la investigación previa, hay que respetar la presunción de inocencia, después, ya veremos el resultado de la investigación que nos depara.

P. Se está dando en la Iglesia una explosión de movimientos, que algunas personas pueden considerar ultra o mucho más conservadores de otros movimientos de los últimos años, como Effetá, Hakuna o Emaús. ¿Qué papel tiene el Arzobispado en cómo se mueven estos grupos?

R. Esos no son movimientos, son métodos. Somos en el mundo 1.400 millones de católicos, una familia tan grande, con carismas, novedades y propuestas. Esto viene desde Miami, donde nace Emaús. Luego, eso salta a Colombia y de allí a España. Después también nace de Effetá para jóvenes y Bartimeo para adolescentes. Son métodos, no movimientos, no son asociaciones públicas y privadas de fieles, son métodos que tienen su organización y que nosotros los acompañamos. En la Catedral hemos tenido ya dos años con mucha gente, 1.500 personas, porque ellos quieren tener un encuentro con el arzobispo. Después de hacer el retiro, se integran en las parroquias y van haciendo sus encuentros y tal. Nosotros tenemos que acompañar y procurar que se mantenga la doctrina, que se mantenga la formación, que se mantenga la oración y la vida espiritual y que tenga también una dimensión social y solidaria.

P. El nacimiento de estos métodos coincide con que se haya empezado a comulgar que es algo que de rodillas, que es algo que no se veía un año atrás o dos.

R. Las normas de la Santa Madre Iglesia te permiten comulgar en la mano o en la boca y comulgar de pie o de rodillas. Esos son ciclos, ciclos que hay, pero lo que no se debe caer nunca es en quererlos entender en claves políticas, porque, entonces, no se entiende nada. En la iglesia, te nacen ahora estos grupos que parecen más espirituales, más piadosos, más tal, pues luego te nacerá otro movimiento, otros grupos que son más sociales, pero no hay que entenderlos con categorías políticas. Que comulguen como quieran si la Santa Madre Iglesia se lo permite en su normativa. Yo he vivido ya todas las fases, esto al cabo de los años va sí. Y entonces dices: "Bueno, lo que hay que hacer es estar atentos, acompañarlos y ayudarles a que vayan haciendo camino.

P. Usted, en este tiempo, se ha integrado en la vida católica sevillana y sus hermandades. Hace unos días se celebraba el Consejo de Hermandades de reparto de dinero y uno de los problemas que hay es lo que ocurre con las vísperas. ¿Qué papel tienen las vísperas hoy? ¿Cómo lo valora?

R. ¿Qué es una hermandad? Una asociación pública de fieles. Una entidad que forma parte de la Iglesia y que el último distancia depende del orbe. ¿Qué dicen sus estatutos? Que hay tres pilares. Cultos, formación y calidad, y otra dimensión que se va incorporando ahora, que es la evangelización. ¿Qué me corresponde a mí? Que los cofrades vivan su vocación cofrade con intensidad y que los cultos los vivan de verdad, que todos participen, pero que no vayan a la función principal solo, que vayan a misa los domingos y que recen y tengan una espiritualidad profunda. Segundo pilar, la formación que se forme de verdad y que sepan dar razón de su esperanza. Tercero, la caridad, las hermandades tienen una obra social y caritativa impresionante. Eso es lo que a mí me preocupa. Si luego reparten un dinero, eso a mí no me incumbe, eso son cuestiones prácticas entre ellos. Yo tengo que recordarles las cosas esenciales y procurar que las vivan, y que sean solidarios y que se ayuden y tal, pero luego esos temas es que yo no entro. Eso son del consejo.

P. ¿Llegan las hermandades de vísperas a sitios a los que, de otra forma es difícil llegar?

R. Estos días yo he recibido juntas nuevas de gobierno y se lo he dicho, una hermandad de barrio que sale ahora en los barrios, no me refiero de los del centro, sino más alejados, como San Jerónimo o Torreblanca, lo bonito es que la estación de penitencia la haga por el barrio, no que vayan al centro, que vayan a la Catedral. Hay unos motivos prácticos que es que ya no da de sí más el tiempo y el espacio para que hagan más, pero aparte de eso, lo bonito de una hermandad de barrio es que esté implantada en el barrio y que ese triángulo que es parroquia, hermandad y barrio funcione y aquí hay barrios en que hay hermandades integradísimas que hacen una labor excelente y muy reconocida. Esa es la gracia y la sustancia de las hermandades de barrio, ser evangelizadoras en el barrio y la estación de penitencia, yo creo que lo bonito es que la hagan por el barrio y que evangelicen por el barrio.

Marina Casanova

P. Aún hoy, en algunas parroquias se mira por encima a las hermandades.

R. Las hermandades tienen mucha fuerza aquí. Por encima no tiene que mirar nadie a nadie. Nadie a nadie. Aquí, lo que importa es vivir la fe cristiana con intensidad y vivir esa vocación cristiana que la conforman la oración, la formación y la caridad, una obligación de todo cristiano. Si hay gente de movimientos de Iglesia, tienen que estar integrados, si hay hermandades tienen que estar integradas y todos convivir como una familia. Yo recibo a las juntas de gobierno y no son precisamente frikis iletrados, son gente preparadísima, competentísima y con responsabilidades en la vida profesional y social altas.

P. La Giralda está vallada tras el temporal y se ha firmado un acuerdo con Ayesa para realizar un estudio al Giraldillo. ¿Hay plazos para trabajar sobre el Giraldillo? En la última restauración que hubo se barajó la posibilidad de que fuera sustituido por su copia para coronar la Giralda.

R. Esto último lo ignoro. Afortunadamente, cuando cayó la azucena no hubo desgracias personales y el Cabildo está trabajando muy bien en el mantenimiento y en la restauración. No paran. Después de una cosa va otra. Lo están haciendo muy bien, es un edificio enorme, inmenso. Entiendo que el Giraldillo original será el que esté en su sitio.